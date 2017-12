Gigantisch: Antonow 124 landet am Nürnberger Airport

Branche: Flughafen

Sitz, Standort: Nürnberg

Kurzbeschreibung: Der 1955 im Nürnberger Norden eröffnete Airport ist der zweitgrößte Flughafen in Bayern und befördert jährlich drei bis vier Millionen Fluggäste.

Von 1997 bis 2013 nutzte Air Berlin den Flughafen als Drehkreuz für Urlaubsflüge, dünnte dann jedoch ihr Angebot stark aus.

Seit 2013 bietet auch Ryanair Flugverbindungen vom Nürnberger Flughafen an und will das Angebot bis 2017 stark ausbauen.





Internet: http://www.airport-nuernberg.de/

