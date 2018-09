"Gipfelkonferenz": Kinder adressieren Wünsche an Merkel

Fragebuch: Was brauchen Kinder, um gut und glücklich zu leben?

NÜRNBERG - Vor vier Jahren zog der Nürnberger Künstler Johannes Volkmann aus, um die Antwort auf eine eigentlich einfache Frage zu suchen: Was brauchen Kinder, um gut und glücklich zu leben? Seine Reise führte ihn und sein Team in 23 Länder, an den Workshops nahmen über 700 Jungen und Mädchen teil.

Konzentiert tippt Julius seinen Brief ab. Er fordert weniger Waffen auf der Welt. © Stefan Hippel



Volkmann hat viele Antworten gefunden, präsentiert werden sie bei der "Gipfelkonferenz der Kinder" vom 20. bis 30. September in Nürnberg. Am Anfang steht ein Fragebuch. 22 Seiten stark, mit den wirklich wichtigen Themen des Leben. Was macht dir Sorgen? Was würdest du machen, wenn du 10.000 Euro hättest, um die Welt zu verändern? Welchen Satz würdest du groß auf eine Wand schreiben? Das Büchlein richtet sich an Acht- bis 18-Jährige, ihre Antworten können sie schreiben, malen, kleben oder stempeln.

Erdacht und gestaltet hat das Fragebuch der Nürnberger Papierkünstler Johannes Volkmann für sein aktuelles Projekt "Konferenz der Kinder". In den vergangenen vier Jahren hat Volkmann 1500 dieser Bücher weltweit verteilt. Und darauf aufbauend künstlerische Workshops abgehalten. Doch damit die Antworten nicht nur in den Büchern versinken, hat Volkmann sie in öffentliche Aktionen umgewandelt.

Mal sind er und seine Mitstreiter mit den Kindern auf die Straße gegangen, haben Autofahrer angehalten und gefragt, ob die Kinder ihre Botschaften auf die Fahrzeuge schreiben dürfen. Bei Workshops in Osteuropa haben Jugendliche ihre Wunschsätze auf T-Shirts gedruckt, sind damit auf die Straße gegangen und haben Erwachsene aufgefordert: "Wenn Sie das unterstützen, unterschreiben Sie auf meinem Rücken."

Eigene Geschichten erzählen

Der erste dieser Workshops fand im Juli 2014 im Nürnberger Künstlerhaus statt. Seither hat das Projekt gehörig an Fahrt aufgenommen. Gemeinsam mit dem Nürnberger Künstler Stephan "Stuff" Klier, Anna Maubach, einst Volkmanns Studentin und heute Koordinatorin der Gipfelkonferenz, sowie Gerti Köhn vom KunstKulturQuartier hat Volkmann das Konzept in alle Welt exportiert: Italien, Malta, Norwegen, Liechtenstein, Malaysia, Kanada, sogar ins Operndorf des verstorbenen Regisseurs Christoph Schlingensief in Burkina Faso.

Von jedem Workshop können die Organisatoren eigene Geschichten erzählen. Wie sie in Liechtenstein das Auto des Fürsten beschriften durften – mit der Botschaft "Kein Krieg". Wie in Burkina Faso die Angst vor Hexen eine große Rolle bei den Kindern spielte. Oder wie in Serbien ihr gesamtes Material beschlagnahmt wurde: Fragebücher, T-Shirts, Videoaufnahmen. "In dem Land sind politische Aussagen in der Schule verboten", sagt Volkmann. "Auslöser war vermutlich die Forderung eines Jugendlichen, die lautete: Gebt dem Kosovo mehr Rechte!"

Universale Gültigkeit

Was ist nun die Quintessenz der vier Jahre Forschungsarbeit? Es gibt Topthemen, die universal gültig sind, hat Volkmann festgestellt: "Am meisten sorgen die Kinder und Jugendlichen sich vor Krieg und vor der Umweltverschmutzung, vor allem durch den vielen Plastikmüll." Glück hingegen fänden sie bei Familie und Freunden, in der Natur und mit Tieren.

Vom 20. bis 30. September wird das vierjährige Projekt sein großes Finale finden - mit einer internationalen "Gipfelkonferenz der Kinder" mitten in Nürnberg. Etwa 50 Jungs und Mädchen aus 16 Ländern reisen an, viele öffentliche Aktionen sind geplant.

Hier die Programm-Highlights:

Die Fragebücher von Kindern und Jugendlichen aus aller Welt werden öffentlich ausgestellt: vom 20. bis 30. September im Künstlerhaus Nürnberg, 1. Obergeschoss, Eröffnung am 20. September um 19 Uhr.

Kriege stoppen, Waffen abschaffen, Abrüstung in den Kinderzimmern – aus Plastik-Spielzeugwaffen entsteht eine große Friedensskulptur: Sonntag, 23. September, 15 Uhr, Straße der Menschenrechte, Plastikwaffen können mitgebracht werden

Botschaften verkünden, Handlungen überdenken, Kinder und Jugendliche schreiben ihre Botschaften auf Autos: Samstag, 22. September, 10 Uhr, Straße der Menschenrechte

Druck machen, Fragebuch drucken, Kinder und Jugendliche gestalten ihre Fragebücher für Erwachsene, die an Politiker in aller Welt geschickt werden – nicht öffentlich

Die Geldfrage, Erwachsene stellen den Kindern der Gipfelkonferenz ein Budget zur freien Verfügung. Das Geld wird gesammelt bei der offiziellen Eröffnung am 22. September, 11 Uhr, Straße der Menschenrechte

Konsum neu denken, TUN!-Workshops, Es werden Wege aufgezeigt, auf Plastikmüll zu verzichten – öffentlicher Workshop am 22. September, 17 Uhr, Straße der Menschenrechte, bitte Schraubgläser mitbringen

Weltgerichtshof für Kinder planen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene diskutieren die Idee eines Weltgerichtshofs der Kinder, 30. September, 11 Uhr, EineWeltVilla, Reitackerstraße 9a, Nürnberg

Annika Peißker