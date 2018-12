Glamour und Galadinner: Prominenz feiert auf dem Ball der Unternehmer

Tanz-Event ging am Nürnberger Airport in die achte Runde - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Hier trifft sich die Oberschicht der Region: Am Samstag ging der Ball der Unternehmer am Nürnberger Airport in die achte Runde. Neben Dagmar Wöhrl und Günther Beckstein liefen auch einige neue Unternehmergesichter auf dem roten Teppich auf. Vom Vier-Sterne-Galadinner bis zum emotionalen Showtanz - Hier kommen alle Bilder!

jm