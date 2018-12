Glanz und Gloria: Wir suchen die schönste Weihnachtsdeko!

Bunt oder weiß? Die Geschmäcker gehen wie jedes Jahr auseinander - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mal hier ein Lichtchen, dort ein leuchtender Stern — um diese Zeit sorgen viele für zusätzliche Illumination in und an ihren Häusern. Manch einer geht dabei an die Belastungsgrenzen seiner Sicherungen. Haben auch Sie ihr Haus weihnachtlich beleuchtet? Dann schicken Sie uns Fotos!

Langsam wird es kalt in der Region, die Weihnachtsmärkte haben geöffnet und die ersten Häuser erstrahlen bereits im Licht. Wie sich bei einem Streifzug unserer Fotografen durch Nürnberg zeigte, gehen die Geschmäcker bei der Weihnachtsbeleuchtung und Deko wie jedes Jahr weit auseinander. Während die einen es einfach bei schlichten Lichtern belassen, kann die Vorweihnachtszeit für andere nicht bunt genug sein. Rentiere, Weihnachtsmänner - alles lässt sich beleuchten.

Wir suchen daher wieder die schönsten, verrücktesten und buntesten beleuchteten Häuser der Region.

Haben auch Sie ihr Haus weihnachtlich beleuchtet? Dann schicken Sie uns ein Foto an redaktion@nordbayern.de! Wir basteln aus den Einsendungen eine Bildergalerie, die zeigen soll, wie kreativ in Franken und der Oberpfalz Häuser und Wohnungen dekoriert sind.

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Weihnachtsbeleuchtungen unserer User 2017 Dass Weihnachten vor der Tür steht, merkt man immer wieder nicht nur an den festlich ausgeschmückten Innenstädten. Auch viele Menschen in der Region dekorieren ihr Heim bunt und wunderschön ausgeleuchtet. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch die Highlights und die besten Bilder unserer User aus der Weihnachtssaison 2017.



rus/lie