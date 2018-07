Glasscherben-Angriff in der Südstadt: Prozessbeginn

Die Angeklagten müssen sich vor dem Schwurgericht verantworten - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Mehrere Männer gerieten im vergangenen Herbst in der Südstadt in Streit. Ein Beteiligter soll dabei mit einer abgebrochenen Flasche auf seine Widersacher eingestochen haben. Der 26-Jährige und ein 33-Jähriger müssen sich nun vor dem Schwurgericht verantworten.

"Wenn ich in den Spiegel schaue, falle ich manchmal fast in Ohnmacht", sagt John M. (Name geändert) vor dem Nürnberger Schwurgericht. Eine große Narbe zeichnet sein Gesicht. Der Vorfall am 28. Oktober 2017 habe ihn sehr belastet, mittlerweile seien aber alle Verletzungen verheilt, so der Geschädigte im Zeugenstand.

Laut Anklage geriet der Mann in einem Lokal an der Augustenstraße mit einem 26-Jährigen in Streit. Auf dem Weg zum Bahnhof, auf Höhe des Allersberger Tunnels, kam es dann laut Staatsanwaltschaft zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Der 26-jährige Angeklagte soll John M. unvermittelt mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und massiv verletzt haben.

Er habe seinen Kontrahenten töten wollen oder zumindest den Tot billigend in Kauf genommen, so der Anklagevertreter, der von versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung spricht. Auch einen weiteren Mann, der John M. helfen wollte, soll der Angeklagte mit der Glasscherbe verletzt haben. Ein 33-Jähriger, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, ist wegen Beihilfe zur Körperverletzung angeklagt, weil er die Geschädigten bei der Attacke festgehalten haben soll.

Verletzt zur Bundespolizei geschleppt

John M. erzählt, dass er stark blutete und kurzfristig bewusstlos wurde. Gemeinsam mit seinem ebenfalls verletzten Bekannten hätte er sich aber zur Wache der Bundespolizei am Bahnhof geschleppt. Als er dort einen Ausweis zeigen sollte, habe er festgestellt, dass sein Geldbeutel mit 320 Euro verschwunden war. John M. und sein Bekannter kamen mit Schnittwunden ins Krankenhaus. Besonders gravierend waren bei beiden die Verletzungen an der Hand: Einer der Geschädigten kann seinen linken Zeigefinger bis heute nicht gut bewegen.

Der Hauptangeklagte schildert den Verlauf des Streits jedoch ganz anders: M. und sein Kumpel hätten ihm regelrecht aufgelauert und ihn mit Bierflaschen und Müll beworfen. Er habe sich nur zur Wehr gesetzt, so der 26-Jährige. Der Prozess wird fortgesetzt. An drei weiteren Verhandlungstagen sollen weitere Zeugen und Sachverständige gehört werden.