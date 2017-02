Gleichstellung: Mehr Frauen als Männer in Stadtverwaltung

NÜRNBERG - Was die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung angeht, ist Nürnberg auf einem guten Weg. Diese positive Entwicklung benötigt aber einen weiteren Schub, sagen die Stadtrats-Grünen und die SPD. Das Personalamt sieht das jedoch anders.

Mittlerweile arbeiten in der Nürnberger Stadtverwaltung mehr Frauen als Männer. In den Chefetagen sieht die Situation aber anders aus. Foto: NZ



Inzwischen haben die Frauen die Männer überholt: In der Verwaltung der Stadt Nürnberg arbeiten derzeit 5878 weibliche und 5068 männliche Beschäftigte (Stand Dezember 2016). 2007 lag der Anteil der Frauen an den Gesamtbeschäftigten noch bei 47 Prozent. "Nürnberg steht gut da", sagt auch Gabriele Penzkofer-Röhrl (SPD).

Allerdings seien die meisten Chefsessel immer noch von Männern besetzt – wie in vielen anderen Städten auch. Vor zwei Jahren stellte sie deshalb mit Elke Leo von den Grünen einen Antrag, um den Frauenanteil in Führungspositionen in der Verwaltung zu verbessern.

Darin regen sie an, dass sich die Stadt bei einem "Gender Diversity Capability Prozess" (GeDiCap) beteiligen soll, der von dem Nürnberger Verein Erfolgsfaktor Frau entwickelt wurde.

Am Dienstag war der Antrag Thema im Personal- und Organisationsausschuss. Unter dem sperrigen Namen – Deutsch: "Fähigkeit zur Geschlechtervielfalt" – verbirgt sich eine Maßnahme, die es Unternehmen ermöglicht, sich anhand verschiedener Kriterien selbst in Sachen Gleichstellung zu bewerten. Defizite können so entdeckt und entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt werden.

So könnte sich die Verwaltung durch den "GeDiCap-Prozess" etwa Ziele beim Frauenanteil in Führungspositionen setzen und mehr Anreize für Männer entwickeln, in Elternzeit zu gehen. Zudem zeige die Maßnahme, wie und wo Stellen geschaffen werden können, die es Führungskräften ermöglichen, auch in Teilzeit zu arbeiten, heißt es in dem Antrag. "Das geht auch in Richtung Potenzialanalyse", erklärt Gabriele Penzkofer-Röhrl. "Dass man schaut: Was kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin alles, wie kann man da ermuntern und auch fördern, sich in höhere Positionen zu bewerben?"

Kosten sind relativ hoch

Da die geschätzten Kosten für den Prozess mit etwa 15.000 Euro relativ hoch sind, wäre es auch möglich, nur bestimmte Elemente zu übernehmen oder die Durchführung an städtische Mitarbeiter anstelle von externen Fachkräften zu geben. "Uns geht es um eine Gesamtschau", sagt Gabriele Penzkofer-Röhrl.

Viele einzelne Maßnahmen, etwa das "Gender Mainstreaming" für mehr Geschlechtergerechtigkeit oder der Gleichstellungsaktionsplan, der alle Ziele und Maßnahmen zusammenfasst, bewerte sie sehr positiv, sagt die SPD-Politikerin. "Wir wollen diese einzelnen Dinge aber besser miteinander verbinden."

Stadt soll sich nicht beteiligen

Das Personalamt ist jedoch nicht überzeugt: Im Hinblick auf Mitarbeitereinsatz und Kosten des "GeDiCap"-Prozesses solle sich die Stadt nicht daran beteiligen, ist in dem Ausschussbericht zu lesen. Penzkofer-Röhrl und Elke Leo wollen dennoch dranbleiben: "Wir müssen bei den Themen ,Frauen in Führungspositionen‘ und ,Führen in Teilzeit‘ wissen, wo wir stehen, wo wir gut sind und wo nachgebessert werden muss."

