Glück: Das Thema der Januarausgabe der nanu!?

Die neue nanu?! ist ab 5. Januar erhältlich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Glück ist für mich, eine liebe Mama und einen lieben Papa zu haben", sagt Max Eric. Der Sechsjährige aus Fürth ist einer von insgesamt sieben Kindern, die die Fragen beantwortet haben, was Glück für sie bedeutet. Denn darum geht es im Topthema der Januarausgabe der Kinderzeitung nanu!?

Wenn Kinderaugen leuchten - So sieht wohl echtes Glück aus © Edgar Pfrogner



Wenn Kinderaugen leuchten - So sieht wohl echtes Glück aus Foto: Edgar Pfrogner



Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel erklärt im Interview, was Glück überhaupt ist und ob man es messen kann. Nicht nur er kommt zu dem Ergebnis: Die Menschen in Deutschland sind glücklicher und zufriedener als noch vor zehn Jahren.

So sieht die neue nanu?! Ausgabe aus. Haltet die Augen danach offen. © nanu?!



So sieht die neue nanu?! Ausgabe aus. Haltet die Augen danach offen. Foto: nanu?!



Neben Veranstaltungstipps gibt es einen besonderen Ausflugstipp. Der führt ins winterliche Eichstätt mit dem Juramuseum in der Willibaldsburg hoch über der Stadt. In dem Museum sind Saurierknochen, Versteinerungen und Korallenfische zu sehen. Außerdem gibt es in der Gegend Hügel, die fürs Schlitten- und Skifahren bestens geeignet sind.

In der Januarausgabe sind auch wieder die Kinderreporter unterwegs. Ariadne und Svenja haben das Funkhaus Nürnberg besucht und einige Moderatoren kennengelernt Die beiden Freundinnen fanden heraus, dass es schon mal eine Panne beim Funkhaus gegeben hat. Für mehrere Stunden war der Funk lahmgelegt. Der Grund: Ein Bagger hatte ein wichtiges Kabel, das zwischen Funkhaus und Funkturm verläuft, bei Bauarbeiten durchtrennt. Da half dann auch kein Improvisieren oder das Ersatzstudio. Bis das Kabel repariert war, gab es keine Sendung mehr.

Ariadne und Svenja haben das Funkhaus Nürnberg besucht und offensichtlich viel Spaß gehabt. © Thomas Scherer



Ariadne und Svenja haben das Funkhaus Nürnberg besucht und offensichtlich viel Spaß gehabt. Foto: Thomas Scherer



Improvisationstalent beweist die elfjährige Flora. Sie spielt seit über einem Jahr bei "Lampenfieber" mit, einem Kinderschaupspielkurs am Nürnberger Theater Mummpitz. Jeden Donnerstag lernt sie Schauspieltechniken, Ausdruck und deutliches Sprechen. Außerdem in der aktuellen Ausgabe: nanu!?-Maskottchen Jimmy Kater erklärt, wie Albinos entstehen und auf der Doppel-Rätselseite sind wieder knifflige Aufgaben zu lösen. Außerdem finden Kinder aktuelle Nachrichten aus aller Welt verständlich erklärt.

Die Januarausgabe von nanu!?, der Kinderzeitung der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung, erscheint am Freitag, 5. Januar. Sie ist für 1,80 Euro als Einzelheft im Handel sowie in den Geschäftsstellen der Nürnberger Nachrichten und ihren angeschlossen Heimatzeitungen erhältlich. Das Jahresabo kostet im ersten Jahr 18 Euro. www.nanu.news

Melanie Kunze