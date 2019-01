Ihr Konzert am Montagabend in der Arena begeisterte die Fans - dort gab es neben Klassikern auch Neues aus dem "Captain Fantastic"-Album. Doch statt es sich danach im Hotelzimmer gemütlich zu machen, ging es für die Fantas direkt zur nächsten Party: Kurzerhand folgten sie dem Aufruf von DJ Thomilla und feierten mit ihren Fans in der Ol' Dirty Soundbar in der Nürnberger Altstadt. Berührungsängste? Fehlanzeige!