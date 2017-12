Glücksforscher: So lässt sich der Alltag genießen

Karlheinz Ruckriegel gibt den nächsten Tipp - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Genießer haben mehr vom Leben. Das leuchtet ein. Doch wie wird man zum Bonvivant? Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel verrät wieder eines seiner Rezepte, mit Hilfe derer sich mehr Zufriedenheit im Leben einstellen soll.

Was ist Genuss? Und wie lässt er sich in den Alltag einbauen? Wie kann es gelingen, sich an kleinen Dingen im Hier und Jetzt zu erfreuen? Auch der 60-jährige Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel weiß natürlich, dass niemand jeden Moment seines Lebens schön finden kann. Aber ein bisschen lässt sich das Genießen eben doch trainieren.

Professor Karlheinz Ruckriegel lehrt an der Technischen Hochschule Nürnberg Volkswirtschaft und beschäftigt sich mit interdisziplinärer Glücksforschung. Er gilt als einer der bekanntesten Glücksforscher Deutschlands.

