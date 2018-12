Gostenhof auf der Leinwand: Premiere für den #meingoho-Film!

Filmemacher David Ferstl hat Menschen aus dem Stadtteil begleitet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Höhepunkt des bisher größten crossmedialen Projekts von Nürnberger Nachrichten und nordbayern.de: Am Mittwochabend wurden im Rahmen von #meingoho sechs Filmporträts von Gostenhofern im Rio-Kino gezeigt.

Bei der Filmpremiere im Rio-Kino durften auch die "roten Engel" der Stadtsparkasse nicht fehlen: Sie überbrachten eine Spende des Geldinstituts von 5000 Euro, die auf drei Projekte in Gostenhof aufgeteilt werden. © Foto: Stefan Hippel



Der Filmemacher David Ferstl hat die sechs Frauen und Männer – von denen die meisten auch in dem neuen Magazin #meingoho vorgestellt werden, das es seit Mittwoch im Zeitschriftenhandel und in allen Geschäftsstellen der Nürnberger Nachrichten gibt — in den letzten Monaten mit seiner Kamera begleitet. Daraus sind die Filmporträts entstanden, die bei einer Premiere mit den Protagonisten und Projektpartnern Sparkasse, Datev und N-Ergie sowie Google News Lab und Geschichte für Alle gezeigt wurden.

Ab Freitag sind sie auf der Website des Projets unter www.nordbayern.de/meingoho zu sehen. Bis dahin läuft dort ein Trailer. Es ist geplant, die Porträts im Januar auch noch einmal öffentlich zu zeigen.

Die Sparkasse hat zudem am Filmabend 5000 Euro zur Verfügung gestellt, die die Besucher der Premiere auf drei Projekte in Gostenhof verteilen konnten.

