Gostenhof: Frau verletzt Ex mit Messer lebensgefährlich

NÜRNBERG - Mitten in der Nacht auf Sonntag ging eine 34-Jährige in Gostenhof auf ihren Ex-Freund los. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Jetzt ermittelt die Kripo wegen versuchter Tötung.

Als die Streife der Polizei eintraf, lag der Mann bereits in einem Rettungswagen, wo seine lebensgefährlichen Verletzungen versorgt wurden. Offenbar, zumindest geht die Polizei davon aus, geriet der 38-Jährige mit seiner ehemaligen Partnerin in einer Wohnung in der Feuerleinstraße im Nürnberger Stadtteil Gostenhof in Streit. Dabei verletzte die 34-Jährigen den Mann mit einem Küchenmesser schwer am Hals.

Die Tatwaffe entdeckte die Polizei in der Wohnung. Eine Zeugin fand den Mann gegen 4.30 Uhr schwer blutend.

Noch am Sonntagmorgen wurde die 34-Jährige festgenommen. Die Nürnberger Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht dem Verdacht der versuchten Tötung nach. Die Frau wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt - er soll entscheiden, ob sie vorläufig in Haft muss.

