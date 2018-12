Gostenhofer feiern mit der Redaktion den Barfreitag

Nürnberger Nachrichten laden anlässlich des Projekts #meingoho ein - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Ein DJ legt Musik von Bands aus Gostenhof auf und es gibt Gelegenheit zu vielen netten Gesprächen. Am Freitag, 14. Dezember, feiern die Nürnberger Nachrichten mit Michele Cavallo und Christian Küchenmeister in der Nordkurve ab 20 Uhr den Barfreitag.

Am 14. Dezember laden die Gostenhofer Michele Cavallo und Christian Küchenmeister mit der Redaktion zum Barfreitag in den charmanten Raum ein. © Michael Matejka



Die Nordkurve in der Rothenburger Straße in Gostenhof ist ein Veranstaltungsort und Ausstellungsraum, den jeder bei Organisator Jean-François Drozak mieten kann, um dort am Freitag zu feiern. Am 14. Dezember laden die Gostenhofer Michele Cavallo und Christian Küchenmeister mit der Redaktion zum Barfreitag in den charmanten Raum ein.

„Es ist familiär hier“: Christian Küchenmeister wohnt gerne in GoHo-



Der 38-jährige Italiener kam der Liebe wegen nach Nürnberg und blieb in Gostenhof hängen. Daheim ist er in der Volprechtstraße, "da gefällt es mir sehr, man grüßt sich und kennt sich". Der Architekt ist mit Christian Küchenmeister befreundet, sie klampfen zusammen auf der Gitarre, verreisen gern miteinander. Zum Surfen oder zuletzt zum Segeln in griechischen Gewässern.

Michele Cavallo ist ein Stammgast in der Nordkurve. © Fotos: Hippel



Cavallo spielt seinen Bass auch in der Gostenhofer Band Cosmokiosk. "Ich bin Autodidakt und nicht besonders gut, aber das macht nichts", sagt er und lacht. Band-Kollege Jens wird am Barfreitag als DJ auflegen, "er hat viel Musik von Gruppen aus Gostenhof auf der Playlist", da gebe es einige Raritäten zu entdecken. Küchenmeister wanderte ebenfalls nach Gostenhof ein – aus dem Ruhrgebiet. Der Ingenieur wohnt jetzt in der Denisstraße und liebt die gute Nachbarschaft. "Beim Einkaufen zum Beispiel im Bio-Laden kommt man ins Gespräch und lernt sich kennen, das mag ich."

Aus Anlass des Gostenhof-Projekts der Nürnberger Nachrichten, zu dem mit #meingoho auch ein Magazin erschienen ist, feiert die Redaktion am 14. Dezember mit den beiden überzeugten Gostenhofern. Nach einer Begrüßung und einem kleinen Plausch übers Viertel geht‘s los. Willkommen ist jeder, der Lust hat.

Der Barfreitag in der Nordkurve, Rothenburger Straße 51a, beginnt am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, für Getränke zahlt jeder, was er mag.

Ute Möller E-Mail