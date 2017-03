Gostenhofer Sparbörse: Teilen, tauschen, selber machen

NÜRNBERG - Auch in Nürnberg müssen viele Menschen von wenig Geld leben. Andere shoppen ständig, obwohl die Herstellung immer neuer Konsumgüter der Umwelt schadet. Das Nachbarschaftshaus Gostenhof will beide Probleme lindern — mit seiner Sparbörse am Samstag, 18. März.

Die Gostenhofer Sparbörse bietet große Kunst für kleines Geld.



Nach 2015 und 2016 veranstaltet das Nachbarschaftshaus die Sparbörse bereits zum dritten Mal. Als Einrichtung des städtischen Sozialamts gehört die Armutsprävention zu den Aufgaben des Hauses. Koordinatorin Michaela Bauer: "Eigentlich ist das Sparen, zu dem manche Menschen aus Geldmangel gezwungen sind, gerade auch ein gesellschaftlicher Trend. Viele wollen Ressourcen besser nutzen, weil es für den Geldbeutel und vor allem für die Umwelt gut ist. Deswegen braucht sich auch niemand zu schämen, wenn er sparen muss. Wir müssen nicht nur alle an den richtigen Stellen sparen, wir wollen es auch."

Ist das Handy-Display zersplittert? Im „Repair Café“ helfen Ehrenamtliche, hier von Greenpeace Erlangen, bei der Reparatur von Geräten. © Foto: Harald Sippel



Bauer hofft auf mindestens 200 Teilnehmer. Von der Holzwerkstatt im Keller bis zur Küche im dritten Stock des Nachbarschaftshauses können sich die Besucher umsehen, an mehr als zehn Ständen informieren und die Mitmach-Stationen ausprobieren. Sie können zum Beispiel eigene Gegenstände mitbringen und tauschen: Eine gute Gelegenheit, mal einen kritischen Blick in den eigenen Kleiderschrank zu werfen - brauche ich wirklich all diese Sakkos oder Trainingsanzüge? Wenn nicht, dann einpacken und bei der Kleidertauschbörse anbieten. Das Konzept ist in Nürnberg schon länger bekannt, so kann man auch auf AEG, in Vischers Kulturladen oder im Kulturladen Gartenstadt Klamotten tauschen.

Was erwartet die Besucher im Nachbarschaftshaus? Einige Beispiele:

Kleidertauschbörse: Zu enge Hose gegen Traumkleid — hier kann man gut erhaltene Kleidungsstücke für Kinder und Erwachsene mitbringen und gegen andere tauschen.

Organisiert von: Katholischer Kindergarten St. Anton und Nachbarschaftshaus. Ort: Erdgeschoss.

Upcycling: Aus Alt mach Neu — anders als beim klassischen Recycling wird das Material hier nicht nur wiederverwertet, sondern aufgewertet. Aus einem Banner des Nürnberger Bardentreffen können die Teilnehmer wasserdichte Taschen und Geldbeutel nähen oder aus leeren Shampooflaschen Sparbörsen basteln.

Organisiert von: Ehrenamtlichen und Bund Naturschutz Jugend. Ort: Kleiner Saal, Erdgeschoss.

Repair Café: Hat der Mixer den Geist aufgegeben? Sendet das Radio nur noch Rauschen? Kleine Elektrogeräte können hier repariert werden. Ehrenamtliche helfen dabei, selbst Hand anzulegen ist aber ausdrücklich erwünscht, erklärt Michaela Bauer vom Sozialamt. Wer eine Sache selbst wieder zum Laufen gebracht hat, versteht sie besser und nutzt sie länger. Im letzten Jahr wurden laut Bauer unter anderem ein Wasserkocher und ein Bügeleisen wieder fit gemacht.

Organisiert von: Freiwilligenzentrum Fürth. Ort: Großer Saal.

Foodsharing: Zu viel eingekauft? Nichts mehr im Kühlschrank? Hier können Lebensmittel mitgebracht und/oder mitgenommen werden — kostenlos. Denn vieles ist zu gut für die Mülltonne und sollte lieber auf einem Teller landen.

Organisiert von: Foodsharing Nürnberg. Ort: Großer Saal.

Schnippelparty: Kinder lernen hier, wie man aus wenigen Zutaten eine leckere Mahlzeit kochen kann. Dazu gehört auch das gemeinsame Kleinschnippeln von gespendetem Gemüse, das Ehrenamtliche zuvor bei Geschäften in der Nachbarschaft sammeln.

Organisiert von: Zentrum Aktiver Bürger. Ort: Lehrküche im 3. Stock.

Energie sparen: Informationen zum Sparen von Strom- und Heizkosten und zum EnergieSparProjekt der Stadt.

Organisiert von: Sozialamt. Ort: Stand 1 im großen Saal.

Die Sparbörse findet am 18. März von 14 bis 18 Uhr im Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Straße 6, statt. Eintritt frei.

Daniel Hertwig