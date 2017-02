Am Samstag stand beim Comic-Fachgeschäft Ultra Comix alles unter dem Motto "Mainstream Fantasy". Das Geschäft in der Nürnberger Innenstadt lud nicht nur zu einer Sneakpreview des Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiels. Fantasy-Fans durften auch selbst aktiv werden: Neben Mal - und Bastelworkshops gab es eine Einführung in Live-Rollenspiele. Außerdem wurden Spiele wie "Game of Thrones", "World of Warcraft" und "Der Herr der Ringe" vorgestellt. © Michael Matejka