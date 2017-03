Gotthard kommt nach Nürnberg

Schweizer, die auf Kontinuität setzen: Konzert im Löwensaal - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - In den letzten Jahren hatten die Schweizer Hardrocker Gotthard bei ihren Tourneen öfter einen Bogen um Nürnberg gemacht, waren regelmäßig in Bamberg live zu erleben. Diesmal machen sie es anders und treten am 7. März im Löwensaal auf. Schließlich verbinden die fünf Schweizer einige Erinnerungen mit Nürnberg, wie Gitarrist Freddy Scherer zu berichten weiß.

Seit zwölf Jahren spielt Freddy Scherer (Mitte) Gitarre bei den Schweizer Hardrockern Gotthard. © Foto: Martin Häusler



Herr Scherer, Sie zelebrieren das 25-jährige Bestehen von Gotthard mit dem neuen Album "Silver" . . .

Freddy Scherer: Ja, und wir feiern den 25. Geburtstag mit der "Silver Tour". Im Sommer werden wir außerdem ein paar spezielle "Silver Shows" spielen, auf Leinwänden lassen wir dann die Vergangenheit Revue passieren – es steht jedenfalls einiges an.

Die Band hat in diesem Vierteljahrhundert zwar diverse Personalwechsel mitgemacht, war aber bis auf die Pause nach dem tragischen Unfalltod von Sänger Steve Lee im Jahr 2010 nie längere Zeit inaktiv, oder?

Scherer: Etwas, das Gotthard auszeichnet, ist Kontinuität – die Band ist, abgesehen von der Zwangspause nach dem tragischen Tod von Steve Lee, ununterbrochen drangeblieben am Liederschreiben, Touren, Plattenmachen. Das Ganze geht kontinuierlich weiter und aufwärts. Es kommen immer wieder neue Länder dazu, zuletzt Brasilien und Mexiko, auch die Tschechische Republik – die Fangemeinde wird größer.

Wie hält man es 25 Jahre lang miteinander aus?

Scherer: Wir kennen uns alle schon ewig, und das in- und auswendig. Man weiß, wo man bei wem welche Rücksicht nehmen muss. Viele Bands brechen nach zehn Jahren auseinander, dann gibt es nach fünf Jahren das erste Comeback, man geht wieder auseinander, nach fünf Jahren kommt das zweite Comeback und so weiter. Das hat es bei Gotthard nie gegeben. wie gesagt, wir setzen auf Kontinuität.

Interview: PHILIPP ROSER