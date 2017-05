Der Päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem hat am Samstag in Nürnberg feierlich 29 Kandidaten in die eigenen Reihen aufgenommen. Der Investiturgottesdienst mit dem Großprior der Deutschen Statthalterei, Kardinal Reinhard Marx, fand in der evangelischen Sebalduskirche statt. Unter den etwa 800 Gästen, die gemeinsam unter dem Motto "Mit meinem Gott überspringe ich Mauern" feierten, waren auch Persönlichkeiten aus dem kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Leben. © Roland Fengler