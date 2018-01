Graf & Kittsteiner: Firmengelände nach Insolvenz verkauft

NÜRNBERG - Der insolvente Eigentümer des Winterdienstes Graf & Kittsteiner hat das Firmengelände in Gibitzenhof verkauft. Doch der Insolvenzverwalter hält schon die Hand auf. Nach wie vor klagen Kunden, vor allem in der Region, dass nicht geräumt wurde.

Der Räumdienst Graf & Kittsteiner muss sich Kritik gefallen lassen: Kunden klagen über nicht geräumte Wege. © Foto: Judith Horn



Im September vergangenen Jahres übernahmen drei Brüder den heruntergewirtschafteten Winterdienst (wir berichteten). Auch für die Sparten Grünanlagenpflege und Hausordnungen gaben die Karimzadahs das beste Angebot ab; der Firmenname Graf & Kittsteiner wurde ebenso wie 2200 bestehende Winterdienstverträge und 200 Verträge für Gartenpflege mit in die neue Ära übernommen.

Mit Ex-Inhaber Kurt Burian, dem das Gelände an der Gibitzenhofer Erlenstraße privat gehörte, schlossen die neuen Firmenchefs einen Mietvertrag ab. Der bleibt vom aktuellen Verkauf der Immobilie vermutlich auch unberührt, der laut Insolvenzverwalter Alexander Kubusch von der Curator AG rechtens war.

Insolvenzverwalter zeigt sich zuversichtlich

Allerdings werde er versuchen, im Sinne der 180 Gläubiger des Winterdienstes "an das Kapital zu kommen". Kubusch gab sich auf Anfrage "sehr zuversichtlich", dass dies gelingen wird. Zumal der Kaufvertrag zwar abgeschlossen, das Geld aber noch nicht geflossen sei. Er habe bereits einen Schuldtitel in der Schublade, der "ausreichend hoch" sei, um möglichst viele Forderungen zu bezahlen.

Die Nürnberger Firma hatte zuletzt ihre Mitarbeiter reihenweise nicht mehr bezahlt und im letzten Winter häufig nicht auftragsgemäß Schnee geräumt. Außerdem klagten die Beschäftigten über massiven psychischen Druck, den Firmenchef Kurt Burian ausgeübt haben soll.

Als der Neustart beim ersten Schnee Anfang Dezember holprig ausfiel und erste Klagen lautwurden, räumte Abdul Karimzadah auf Nachfrage ein, dass einige Gebiete nicht bewältigt worden seien. Allerdings reißt die Kritik nach wie vor nicht ab. An einigen Stellen in Nürnberg, aber vor allem in Schwabach und Oberasbach melden sich verärgerte Kunden und wollen ihre alten Verträge endgültig kündigen.

