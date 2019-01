Graffiti an Silvester: Sprayer sorgen für hohen Sachschaden

Schriftzüge auf U-Bahnen und Einrichtungen im Norden der Stadt - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Schmierfinken haben in der Silvesternacht mehrere Schriftzüge auf U-Bahnzüge und andere Einrichtungen gemalt. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Mitternacht bis 3 Uhr brachten Unbekannte unter anderem an abgestellten U-Bahn-Zügen am Nordwestring verschiedene Schriftzüge an. Außerdem beschmierten die Täter noch weitere Einrichtungen. Im annähernd gleichen Zeitraum brachten ebenfalls unbekannte Täter Schriftzüge an U-Bahn-Zügen im Bereich des U-Bahnhofes Eberhardshof an. Der Sachschaden wird auf annähernd 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/65830 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jule