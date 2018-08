Am Samstagnachmittag wurde ein toter Mann auf einer Insel in der Pegnitz nahe der Theodor-Heuss-Brücke in Nürnberg gefunden. Passanten hatten den leblosen Körper entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Der Fundort befindet sich unweit des Brückenfestivals. © ToMa/Loos