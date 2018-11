Grippe-Impfstoff ist im Raum Nürnberg ausverkauft

Engpass sei so extrem wie nie zuvor - Manche wollen Rückkehr zu altem Verfahren - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Der Grippe-Impfstoff ist nun auch im Raum Nürnberg komplett ausverkauft. Patienten. die nicht vorbestellt haben, gehen leer aus. Für Ärzte und Apotheker ein Ärgernis, das vermeidbar gewesen wäre.

Im Raum Nürnberg ist der Grippeimpfstoff aufgebraucht - dabei hält die Nachfrage eigentlich weiter an. © dpa



Dr. Michael Bangemann hat richtig gerechnet: 600 Grippe-Spritzen hatte er bestellt, zehn Prozent mehr als vor einem Jahr, 500 davon schon verbraucht. "Für unsere Patienten haben wir gerade so genug", sagt der Sprecher des Nürnberger Hausarztvereins. Vielen seiner Kollegen aber geht es wie Allgemeinärzten in ganz Deutschland: Ihr Vorrat an Impfstoff ist schon aufgebraucht, während die Nachfrage anhält. Die Hersteller haben abverkauft, die Apotheken haben höchstens noch Einzelpackungen übrig, bestätigt Margit Schlenk, die Sprecherin der Nürnberger Apothekerschaft. Eine Nachproduktion ist nicht möglich, da der Herstellungsprozess Monate in Anspruch nimmt.

Die Schuld für die frühe Ebbe sei niemandem direkt zuzuweisen, sagt Bangemann. "Schuld ist die Mischung aus Markt- und Planwirtschaft." Zum einen entschieden sich nach der schweren zurückliegenden Grippesaison tatsächlich mehr Menschen zum Impfen, und das außerdem schneller als üblich. Zum anderen hatten die Kassenärztlichen Vereinigungen die niedergelassenen Ärzte aufgefordert, mit Rücksicht auf die Kosten für die Krankenkassen erst einmal nur 50 bis 60 Prozent ihres erwarteten Bedarfs zu bestellen, um Überproduktion zu vermeiden. Wer sich daran hielt, geht jetzt leer aus.

Hoffnung aufs Ausland

Margit Schlenk kritisiert daher: "Im deutschen Gesundheitswesen muss weniger kostenorientiert, sondern bedarfsgerechter geplant werden." Der Engpass sei so extrem wie nie zuvor. Dabei biete die Impfung die beste Prävention gegen die immer wieder gefährlich oder tödlich verlaufende Influenza, "Gott sei Dank ist die Bevölkerung aufgewacht". Die Knappheit ärgert auch Hausarzt Bangemann: "Ich weiß ja aus Erfahrung, was den Ungeimpften droht und was dann in den Praxen wieder los ist." Auch er wünscht sich die Rückkehr zum früheren Verfahren, als Arztpraxen Impfstoffe selbstständig bestellen durften. "Da gab es nie einen Mangel." Seit einigen Jahren müssen sie den Umweg der Vorbestellung bei den regionalen Apotheken und Großhändlern nehmen.

Patienten, die sich noch impfen lassen wollen, könne er nur raten, sich bei ihrem Hausarzt zu melden und Interesse an Restbeständen zu bekunden. Nicht alle vorgemerkten Patienten erscheinen auch zur Impfung. Ob noch Vorräte aus dem europäischen Ausland hinzugekauft werden können, ist offen; entsprechende Bemühungen hat die Landesarbeitsgemeinschaft Impfen angekündigt. Der Bayerische Apothekerverband richtete bereits eine Tauschbörse für Überbestände ein – mangels Ware mit wenig Erfolgsaussicht.

Isabel Lauer E-Mail