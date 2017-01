Grippewelle in Nürnberg: Bereits 31 Fälle im Januar

NÜRNBERG - Das Gesundheitsamt Nürnberg meldete in den ersten vier Januartagen bereits 31 Grippefälle. Damit ist die Saison früher und heftiger als sonst gestartet. Die Leiterin der Abteilung Infektionsschutz spricht von einem sehr gravierenden Anstieg.

Die Grippe-Impfung sollte jedes Jahr aufgefrischt werden. Foto: dpa



Dr. Alice Schaffer, Leiterin der Abteilung Infektionsschutz im Nürnberger Gesundheitsamt, spricht von einem sehr gravierenden Anstieg. Vor einem Jahr war im gleichen Zeitraum kein einziger Fall bekannt. Die Dunkelziffer, so die Ärztin, dürfte aber weit höher liegen. Denn nicht jede Erkrankung wird dem Gesundheitsamt gemeldet. Manche Patienten gehen gar nicht zum Arzt und bleiben einfach daheim im Bett. Und auch nicht alle Mediziner leiten einen Labortest in die Wege, um die "echte" Grippe nachzuweisen. Die Symptome sind in vielen Fällen ohnehin eindeutig: Hohes Fieber bis zu 40 Grad, ein trockener Husten und ein starkes Krankheitsgefühl.

Auch das Klinikum Nürnberg, das auch Patienten aus der Region versorgt, bekommt die anrollende Grippewelle zu spüren. In der 51. Kalenderwoche waren erst acht Influenza-Patienten zu versorgen, eine Woche später schnellte die Zahl auf 42 Fälle hoch. Allein am vergangenen Freitag wurden dort 14 Neuerkrankungen gezählt.

Grippefälle im Süden Deutschlands stark gestiegen

Vom Zeitpunkt und von den sprunghaft gestiegenen Fallzahlen her ähnelt die Situation dem Beginn der besonders massiven Grippe-Welle im Winter 2014/ 2015. Damals waren bundesweit mehr als 75.000 Menschen betroffen — Spitzenreiter war Bayern mit rund 17.200 Erkrankungen. Diese Influenza-Welle verursachte nach einem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) 6,2 Millionen zusätzliche Arztbesuche und 31.000 Krankenhauseinweisungen.

Ob die aktuelle Erkrankungswelle ähnliche Ausmaße annimmt, vermag niemand zu sagen — es kommt darauf an, wie lange die Welle diesmal anhält.

Bundesweit sind die Grippeerkrankungen bislang nur moderat gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete gestern eine moderate Steigerung von 1247 auf 1263 Fälle in der letzten Woche des Jahres. Für den Süden Deutschlands stellte das RKI aber eine "stark erhöhte" Aktivität fest — die Zahl der Viursnachweise kletterte hier innerhalb einer Woche um knapp 100 auf 733 und macht damit mehr als die Hälfte aller Fälle in Deutschland aus.

Grippe-Impfung sollte jedes Jahr erfolgen

Wer die Grippe-Impfung bislang versäumt hat, kann die Immunisierung jetzt noch nachholen. Ganz besonders sollten sich ältere Menschen über 60, alle chronisch Kranken, Schwangere ab dem vierten Monat, Menschen in der Pflege, medizinisches Personal oder auch Kinder impfen lassen — der Nachwuchs hat über den Kindergarten oder die Schule viele Kontakte und fungiert oft als Überträger der Grippeviren.

"Wer sich jetzt impfen lässt, ist zwar erst in zwei Wochen geschützt. Aber selbst wenn jemand innerhalb dieser Zeit an der Grippe erkrankt, schadet die Impfung nicht", meint Alice Schaffer. Allerdings sollte der Impfling gesund sein, wenn die Spritze gesetzt wird. Eine Grippe-Impfung muss jedes Jahr erfolgen. "Die Virenstämme verändern sich ständig. Der aktuelle Impfstoff hat sich im Vergleich zum Vorjahr in zwei Komponenten verändert", erläutert die Ärztin.

Trinken und Hände waschen zur Vorbeugung

Wer einer Grippe vorbeugen möchte, sollte — neben einer sorgfältigen Handhygiene und dem Husten und Niesen in die Ellenbeuge — viele Spaziergänge an der frischen Luft machen, ausreichend trinken und sich möglichst gesund ernähren. "Krank wird man nicht in der Kälte, sofern man sich warm anzieht", gibt Schaffer zu bedenken. Die Viren mögen die Wärme und die trockene Luft in Räumen, in denen sich gerade in kalten Jahreszeit meist viele Menschen aufhalten und sich deshalb leicht gegenseitig anstecken.

Um auch andere zu schützen, sollte man überlegen, ob man in Grippezeiten auf Händeschütteln oder auch Umarmungen und Küsschen zur Begrüßung vielleicht ganz verzichtet.

