Groß-Demo gegen TTIP in München: Busse aus Nürnberg

MÜNCHEN/NÜRNBERG - Am kommenden Samstag wird in München gegen die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta demonstriert – und auch von Nürnberg aus setzen sich zwölf Busse in Bewegung.

Der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA bereits für gescheitert erklärt. Foto: dpa



Bei der Kundgebung, die um 12 Uhr auf dem Münchner Odeonsplatz beginnt, wird im Rahmenprogramm der Liedermacher Hans Söllner auftreten. Als Redner ist unter anderem Matthias Jena, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), dabei. Der DGB Mittelfranken gehört denn auch zu den rund 20 im Nürnberger Bündnis TTIP-Ratschlag organisierten Gruppen, die gegen Ceta und TTIP mobil machen.

Am Dienstag informierten Vertreter des TTIP-Ratschlages in einer Pressekonferenz über die Demonstration. Die Busse starten am Samstag zwischen 8 und 8.30 Uhr vom Nelson-Mandela-Platz, nur die Grünen fahren mit ihrem Bus um 9 Uhr von der Mauthalle aus los.

"Wir sind nicht gegen Handel, aber für fairen Handel", sagte Mittelfrankens DGB-Chef Stephan Doll bei der Pressekonferenz. Er befürchtet die Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten durch die Freihandelsabkommen TTIP (Vertrag zwischen EU und USA) sowie Ceta (EU/Kanada). Ludwig Wenk von Attac sieht in den Schiedsgerichten oder Investitionsgerichtshöfen, vor denen Investoren Staaten verklagen können, nach wie vor ein zentrales Problem der Abkommen: "Eine Gerichtsbarkeit außerhalb oder überhalb der ordentlichen Gerichte ist falsch und nicht notwendig."

Bayerisches Volksbegehren: Bereits 70.000 Unterschriften

Elmar Hayn (Die Grünen) bangt um die öffentliche Daseinsvorsorge, sollten die Abkommen kommen. Gerade eine Privatisierung der Wasserversorgung wäre fatal. Angelika Lüdemann (Die Linke) und Wenk betonten, dass Ceta keineswegs das bessere Abkommen im Vergleich zu TTIP sei, sondern vielmehr ähnliche Probleme mit sich bringe. Es müsse verhindert werden, so Lüdemann, dass im Oktober die Weichen für eine vorläufige Anwendung von Ceta ohne Zustimmung der nationalen Parlamente gestellt werden.

Jörg Lipp (Mehr Demokratie) sagte, dass man in der Zwischenzeit 70.000 Unterschriften für ein bayerisches Volksbegehren gesammelt habe. Ziel ist es, die bayerischen Vertreter im Bundesrat über dieses Instrument dazu zu zwingen, dort gegen Ceta zu stimmen.

Eine zentrale Übersicht über die Busse nach München gibt es hier.

