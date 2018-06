Der Platz um die Friedenskirche und die Johannisstraße verwandeln sich in diesen Tagen in ein Paradies für Groß und Klein. Nicht umsonst gilt die Stadtteilkärwa in St. Johannis als eine der schönsten Kirchweihen Nürnbergs.

Schnelle Autos, dröhnende Motoren und atemberaubende Fahrmanöver - ganz klar, bei so viel Action am Nürnberger Norisring sind natürlich auch Promis nicht weit. Am Samstagabend trafen sie bei der PS-Party im Bootshaus am Dutzendteich in lockerer Atmosphäre aufeinander. Bei der BMW-Norisringparty gab sich sogar ein ehemaliger Fußballer die Ehre.