Großalarm in der Nürnberger Altstadt

In einem städtischen Rechenzentrum brannten Kabel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Anwohner der nördlichen Sebalder Altstadt schreckten am Dienstagfrüh auf. Innerhalb weniger Minuten bogen zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn in die Stöpselgasse und sperrten sie.

Zunächst ging man von einem größeren Brand aus und schickte vorsichtshalber einen großen Löschzug und die Polizei in die Innenstadt. Aus dem Gebäude des städtischen Amts für Organisation- und Informationsverarbeitung stieg jedoch kein Rauch auf, sodass man zunächst von einem Fehlalarm ausging. Inzwischen ist klar, dass in einem Serverraum Kabel in Brand gerieten. Das Feuer war schnell gelöscht, es gab nur einen leichten Sach- und keinen Personennschaden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nie

Mail an die Redaktion