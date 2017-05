Großdemo in Nürnberg: Innenstadt wieder frei

Abschlusskundgebung am Jamnitzer Platz - Teilnehmer setzen sich für Flüchtlinge ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in Nürnberg brauchen am Samstag viel Geduld. Eine Demonstration des Bündnis "Fluchtursachen bekämpfen" zieht durch die Stadt. Mittlerweile sind die Teilnehmer am Jamnitzer Platz angekommen.

Bilderstrecke zum Thema Gegen Rassismus und Kriege: Großdemonstration in Nürnberg Mit vielen bunten Schildern und Transparenten zogen am Samstag Demonstranten des Bündnis "Fluchtursachen bekämpfen" durch die Nürnberger Innenstadt. Die Teilnehmer setzen sich für das Asylrecht von Flüchtlingen ein und kritisieren die derzeitige Abschiebepraxis der Regierung.



Mit großen Bannern und einer ganzen Reihe an Schildern zogen am Samstag die Teilnehmer einer Demonstration gegen Kriege und Rassismus durch Nürnberg. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sicherte den Aufzug und errichtete Straßensperren.

Die Auftaktkundgebung begann um 13 Uhr mit einem Aufzug am Rathenauplatz/Laufer Platz. Danach zogen die Demonstranten des Bündnis "Fluchtursachen bekämpfen" in Richtung St. Sebald, wie die Polizei Mittelfranken auf Twitter mitteilte. Am Sebalder Platz gab es eine kurze Zwischenkundgebung, die laut den Beamten friedlich verlief. Der Innere Laufer Platz, der Rathausplatz und der Plärrer sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Teilnehmer zogen über die Gostenhofer Hauptstraße und Knauerstraße bis zum Jamnitzer Platz. Gegen 16 Uhr findet dort die Abschlusskundgebung statt.

Die Teilnehmer wollen vor allem auf Rassismus, Spaltung und Kriege hinweisen, wie die Veranstalter am Freitag bekannt gaben.

@PolizeiMFR friedlich verlaufende Demonstration hat für Zwischenkundgebung Sebalder Platz erreicht. Bis Rathausplatz Verkehr wieder frei. — PolizeiMittelfranken (@PolizeiMFR) 27. Mai 2017

evo