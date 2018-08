Größe der Nürnberger Drogenszene in Amsterdam gefasst

Er verkaufte kiloweise Rauschmittel an seine Abnehmer in Ingolstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/AMSTERDAM/MÜNCHEN - Dem Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) ist ein wirkungsvoller Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität geglückt: Beamte nahmen eine Größe der Nürnberger Drogenszene fest. Der 23-Jährige war in Amsterdam untergetaucht.

Er lieferte kiloweise harte Drogen an Dealer aus Ingolstadt und Österreich: Am 29. Juli verhafteten Beamte des BLKA einen 23-jährigen Nürnberger. Ermittlungen ergaben, dass er regelmäßig Kokain, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten und Marihuana in den Niederlanden besorgte und dann an seine Abnehmer verkaufte.

Der junge Mann rückte ins Visier der Fahnder, nachdem Beamte der Ingolstädter Kriminalpolizei mehrere ortsansässige Drogenhändler mit insgesamt 15 Kilogramm Marihuana festgenommen hatten. Nachforschungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER Nordbayern), des BLKA und des Zollfahndungsamtes München sowie der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ergaben dann, dass sie ihre Rauschmittel von dem 23-Jährigen bezogen hatten.

Das Amtsgericht Nürnberg-Fürth erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den fränkischen Drogenhändler. Doch dieser war bereits im April 2018 untergetaucht. Verhaftungen in seinem Umfeld hatten ihn aufgeschreckt und das Land verlassen lassen.

Es brachte ihm nichts: Dem BLKA gelang es trotzdem, den Drogenhändler zusammen mit Spezialeinsatzkräften und Mitarbeitern von europäischen Zielfahndungsbehörden und dem BKA vor Ort in Amsterdam aufzuspüren. Am 29. Juli erfolgte schließlich die Festnahme durch Beamte der niederländischen Polizei. Der 23- Jährige sitzt inzwischen in Haft. Nach seiner Auslieferung nach Deutschland erwartet ihn eine mehrjährige Haftstrafe.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.