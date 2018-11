Große Verkehrskontrolle offenbarte Alkohol und Drogen am Steuer

NÜRNBERG - Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen Verstöße aufgedeckt. Die Fahrer hatten unter anderem Alkohol und Drogen zu sich genommen.

Zwischen 20 und 2 Uhr von Samstag auf Sonntag standen Nürnberger, Fürther, Steiner und Zirndorfer Polizisten am Busbahnhof in der Rothenburger Straße. Sie überprüften rund 100 Fahrzeuge sowie deren Insassen. Der Schwerpunkt lag hier auf Alkohol- und Drogenverstößen am Steuer.

Sie registrierten vier Fahrten unter Drogeneinfluss, eine unter Alkohol sowie einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zwei Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden ebenso aufgedeckt wie ein Verstoß nach dem Waffengesetz. Sie stellten zudem Verstöße gegen die Gurtpflicht, Kindersicherung sowie Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße fest.

