Die Feuerwehr rückte am Freitagabend mit einem Großaufgebot am Nürnberger Hauptbahnhof an. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung im Dach der Osthalle. Die Feuerwehrleute suchten mit Hilfe zweier Drehleitern nach dem Brandherd. Unterstützt wurden sie von Piloten der Bundespolizei, die mithilfe eines Helikopters mit Wärmebildkamera nach dem Brandherd suchte. Die Osthalle wurde von der Polizei komplett gesperrt. © ToMa