Stundenlang kreiste ein Polizei-Helikopter in der Nacht auf Dienstag über der Nürnberger Innenstadt. Ein 32-Jähriger war auf ein Gerüst am Plärrer-Hochhaus geklettert und hatte von dort aus Gegenstände hinabgeworfen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Das Motiv des Mannes ist nicht bekannt. © ToMa

Weg mit dem Silvester-Müll: Sör räumt Nürnbergs Straßen auf Eigentlich sollte an Silvester ja jeder seinen eigenen Müll wegräumen - geklappt hat das aber nicht wirklich. Deswegen hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) schon am frühen Montagmorgen mit den Aufräumarbeiten begonnen. Neben Glasflaschen und Plastikbechern mussten aber auch die Überreste vom Feuerwerk entfernt werden - sogar in der eigentlich böllerfreien Zone.

Silvesterrakete löst Fensterbrand in Nürnberg aus Kurz nach Mitternacht brach an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Nelkenstraße ein Feuer aus. Die Feuerwehr erkannte schnell, dass lediglich das Fliegengitter von einer Silvesterrakete getroffen worden war und dadurch ein Schmorbrand am Fensterrahmen entstand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Rund um den Wöhrder See: Mit dem Silversterlauf sportlich ins Jahr 2018 Höchstleistung zum Jahresende: Der Silvesterlauf bot am Sonntag einen sportlichen Jahresausklang rund um den Wöhrder See. Rund 1500 Teilnehmer gingen 2017 an den Start, darunter auch Feuerwehrmänner, die die Fünf-Kilometer-Strecke in voller Montur absolvierten - und auch für die Kleinen gab es bei Bambini- oder Schülerlauf die Möglichkeit, sich nochmal zu verausgaben.