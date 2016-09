Großeinsatz der Polizei in Nürnberger Asylunterkunft

Auseinandersetzung unter Flüchtlingen - Polizei rückte mit Dutzenden Streifen an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In einer Flüchtlingsunterkunft in der Beuthener Straße in Nürnberg ist es am späten Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Asylbewerbern gekommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

In den Grundig-Türmen in der Beuthener Straße befindet sich seit Juli eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. © Roland Fengler



Ein Großeinsatz der Polizei hat am späten Donnerstagabend für Aufsehen in Langwasser gesorgt. Augenzeugen berichten von Dutzenden Streifenwagen, die gegen 22.45 Uhr zu den Grundig-Türmen in der Beuthener Straße geeilt seien. Ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken bestätigte am Freitag, dass sich mehrere Bewohner der dortigen Asylunterkunft "in den Haaren gehabt" hätten.

Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren und ob es Verletzte gab, ist derzeit noch unklar.

Weitere Informationen folgen.

