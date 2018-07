Großeinsatz mitten in Nürnberg: Brand in Seniorenheim

Das Feuer brach laut ersten Informationen im Zimmer eines Bewohners aus - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen wurde die Nürnberger Feuerwehr über einen Zimmerbrand in einem Seniorenheim in der Hinteren Sterngasse informiert. Die Einsatzkräfte rückten sofort mit einem größeren Aufgebot aus.

Sirenen schallten am Freitagmorgen gegen 7 Uhr durch Nürnberg. Der Grund: Ein Feuer war im Seniorenheim in der Hinteren Sterngasse ausgebrochen. Laut ersten Polizeiangaben entstand der Brand in einem Zimmer eines Bewohners im 2. Stock. Durch eine massive Rauchentwicklung wurde das Stockwerk erheblich in Mitleidenschaft gezogen, laut ersten Informationen erlitten drei Personen Rauchgasvergiftungen. Noch sei jedoch nicht absehbar, wie schwer die Verletzungen der Betroffenen sind.

Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Nach Abgaben von Polizeisprecher Bert Rauenbusch denkt man gegenwärtig wegen des starken Rauchs über eine Evakuierung nach, besonders bei älteren Menschen müsste man da vorsichtig sein. Die Ursache sowie die Schadenshöhe sind nach wie vor unklar. Die Rettungskräfte sind aktuell noch vor Ort im Einsatz, rund um die Hintere Sterngasse und den Hauptbahnhof kann es durch Straßensperrungen zu Behinderungen kommen.

Weitere Informationen folgen.

