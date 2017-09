Großeinsatz: Restaurant in der Nürnberger Altstadt brannte

Fettbrand fordert Dutzende Rettungskräfte - Feuerwehr sucht nach Glutnestern - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Doppelter Brand in der Altstadt: Am Montagmittag waberte Qualm durch das Zentrum Nürnbergs. In einem Restaurant vor der Lorenzkirche brannte wohl eine Fritteuse - wenig später qualmte dann auch der Dachstuhl des Hauses.

Bilderstrecke zum Thema Bilder aus der Altstadt: Großeinsatz wegen Restaurantbrand Am Montagmittag war der Platz vor der Lorenzkirche plötzlich in Rauch gehüllt. Es brannte im ersten Stock des Restaurants Chili's, ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Über den Abzugsschacht konnten Rauchgase und Flammen auch bis ins Dachgeschoss gelangen.



Aufregung in der Nürnberger Innenstadt: Gegen 13 Uhr fing am Montagmittag eine Fritteuse im Restaurant Chili's unweit der Lorenzkirche Feuer. Den Brand dort konnten die Einsatzkräfte zwar schnell löschen, wenig später glimmten aber Flammen im Dachstuhl des Hauses wieder auf.

Rauch waberte über den Platz vor der Lorenzkirche, direkt im Herzen der Innenstadt. Warum die Flammen plötzlich auf den Dachstuhl übergriffen, ist derzeit noch nicht vollends geklärt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich das Feuer über einen Abzugsschacht im oberen Teil des Hauses ausbreitete. "Dort lagert sich über Wochen Fett an, das beschleunigt ein Feuer", sagt Einsatzleiter Felix Schanzmann.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte in die Pfannenschmiedsgasse aus. "Wir waren mit rund 50 Kräften vor Ort", sagt Schanzmann. Unter anderem mit einer Drehleiter griffen die Einsatzkräfte von oben an, wollten so die Glutnester ablöschen. Mit Wärmebildkameras nahmen Experten das Feuer ins Visier, auch das Dach wurde teilweise abgedeckt. Kräfte mit schwerem Atemschutz suchten auch die Nebenwohnung ab. Die Polizei sperrte den Platz vor der Lorenzkirche weiträumig ab. Zur Stunde (Stand: 14.34 Uhr) läuft der Einsatz noch.

Augenzeugen berichten von einer dichten Rauchwolke, davon, dass es enorm nach Plastik gerochen habe. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr bei dem Brand niemand. Experten der Nürnberger Kriminalpolizei haben mittlerweile die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch völlig unklar.

tl