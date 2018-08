Großer Flächenbrand an der Nürnberger Stadtgrenze

Ein Waldstück hatte Feuer gefangen - Zwei Sonderfahrzeuge waren im Einsatz - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg an die Südwesttangente zwischen Sigmundstraße und Rothenburger Straße gerufen. Dort hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einem Waldstück bemerkt.

Die Einsatzkräfte waren sofort vor Ort und stellten einen flächendeckenden Buschbrand von 700 Quadratmetern fest. Der starke Wind erschwerte nicht nur die Löscharbeiten, sondern sorgte auch dafür, dass sich das Feuer rasch ausbreitete.

Infolgedessen wurde die Alarmstufe erhöht: Zwei Sonderfahrzeuge - ein Tanklöschfahrzeug mit 5.000 Litern Wasser und ein Abrollcontainer (AB-Wasser) mit 8.000 Litern - sowie drei Löschfahrzeuge der Wache Eins und Vier kämpften gegen die Flammen an. Insgesamt war eine Mannstärke von 25 Einsatzkräften mit fünf Strahlrohren an den Löscharbeiten beteiligt.

Der Brand konnte inzwischen unter Kontrolle gebracht werden, zumal etwaige Bewässerungsmaßnahmen im Umkreis getroffen wurden, um ein weiteres Ausdehnen des Feuers zu verhindern.

Bis zum Abrücken der Einsatzfahrzeuge kam es stadteinwärts zu starken Verkehrsbehinderungen in der Sigmundstraße.

