Großer Umbau: Erler Klinik bekommt einzigartigen OP-Saal

Fachkrankenhaus investiert für mehr als 17 Millionen - Mehr Platz für Patienten - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Baustellenarbeiten am Kontumazgarten: In den nächsten Jahren werden auf dem Gelände der Erler-Klinik zwei neue Operationssäle entstehen. Einer davon bekommt eine hochmoderne Ausstattung für komplexe Eingriffe. Doch das ist noch nicht alles.

Anfang nächster Woche starten die Bauarbeiten zur Erweiterung der Erler Klinik. © Kliniken Dr. Erler



Anfang nächster Woche starten die Bauarbeiten zur Erweiterung der Erler Klinik. Foto: Kliniken Dr. Erler



Neben den OP-Sälen wird es in Zukunft mehr Platz und Betten im Aufwachraum und auf der Intensivstation sowie ein Behandlungszimmer mehr in der Notfallambulanz geben. Auch die Zentrale Sterilgutversorgung zieht um und wird vergrößert.

"Immer mehr Patienten entscheiden sich für eine Versorgung in unserem Haus", erklärt Geschäftsführer Markus Stark, "wir modernisieren und bauen, um diesem Bedarf gerecht zu werden und ein Höchstmaß an medizinischer und pflegerischer Leistungsfähigkeit zu bieten."

Vor diesem Hintergrund werden auch die Arbeitswege innerhalb des gesamten OP-Trakts optimiert sowie Strukturen und Prozesse weiter verbessert. "Weil unser Platz sehr begrenzt ist, haben wir uns entschlossen, vorhandene Gebäudeteile ästhetisch ansprechend aufzustocken oder bisherige Leerräume zu überbauen. Wir gehen sozusagen in den Luftraum statt in die Breite." So wird die Rampe für die Liegendkrankenanfahrt für Rettungsfahrzeuge, Krankenwagen und Taxis im Westteil der Klinik zweigeschossig überbaut.

Einschränkungen für Mitarbeiter

Mit dem Neubau, in dessen Folge Schritt für Schritt auch die Sanierung des Altbestands ansteht, werden aber auch Einschränkungen einhergehen: "In den nächsten Jahren werden auf Mitarbeiter, Patienten und Anwohner Unannehmlichkeiten zukommen, für die wir heute schon um Verständnis bitten. Auch Lieferanten und Rettungsdienste müssen sich teilweise auf andere Anfahrtswege einstellen", bedauert Stark.

Insgesamt investieren der Freistaat Bayern, die Regierung von Mittelfranken und die Dr. Fritz Erler Stiftung, die Eigentümerin der Kliniken Dr. Erler gGmbH ist, über 17 Millionen Euro in das Projekt. Der Freistaat Bayern und die Regierung von Mittelfranken fördern das Vorhaben mit rund 13 Millionen. Die Rohbauphase mit dem höchsten Lärm- und Schmutzpegel wird bis in den Frühherbst 2018 dauern. Voraussichtlich im Mai 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Bei einem der beiden neuen OP-Säle handelt es sich um einen sogenannten Hybrid-OP, einem modernen Operationssaal, der mit Geräten medizinischer Bildgebung kombiniert wird. Bei komplexem unfallchirurgischen Operationsgeschehen oder bei Wirbelsäuleneingriffen lassen sich während der OPs CT-Schnittbilder anfertigen.

nn