Großfahndung: Mann greift Frau mit Messer an und flieht

21-Jährige im Stadtteil Bärenschanze angegriffen - Täter verlor Schuh - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Wieder ein Messerangriff auf eine Frau in Nürnberg: Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 21-Jährige in der Fürther Straße von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Die Polizei startete eine Großfahndung - bisher jedoch ohne Erfolg.

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 21-Jährige in der Fürther Straße von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. © NEWS5 / Friedrich



Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 21-Jährige in der Fürther Straße von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Foto: NEWS5 / Friedrich



Ein Unbekannter griff am frühen Sonntagmorgen gegen fünf Uhr in der Fürther Straße in Nürnberg eine 21-Jährige mit einem Messer an. Der Angriff fand in der Nähe des Amtsgerichts statt. Der Unbekannte hatte sein Opfer scheinbar völlig willkürlich ausgewählt, vermutet die Polizei. Der Täter verletzte die junge Frau, anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen ihm und einer Begleiterin der 21-Jährigen. Schließlich gelang dem Angreifer allerdings die Flucht.

Wie es der Frau geht, ist laut Polizei momentan noch unklar. "Sie befindet sich gerade in medizinischer Behandlung", so ein Sprecher der Polizei Mittelfranken. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Polizei startete nach der Attacke umgehend eine Großfahnung mit etlichen Beamten in diesem Bereich. "Wir sind mit Suchhunden und einem Hubschrauber vor Ort", heißt es aus der Pressestelle.

Beamte der Kripo haben bald nach der Attacke am Tatort in der Fürther Straße ihre Arbeit aufgenommen, die Mordkommission Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Der Täter war laut Zeugenaussage mittleren Alters und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Der Mann hat eine Glatze. Er trug zum Tatzeitpunkt ein rotes Oberteil mit Kapuze und dazu eine Jeans. Laut Polizei hat er am Tatort einen grauen Sportschuh verloren.

Erst Mitte Dezember hatte ein Messerstecher Nürnberg in Atem gehalten: Der Mann hatte drei Frauen im Stadtteil St. Johannis niedergestochen und schwer verletzt. Der 38 Jahre alte Täter konnte von der Polizei wenig später festgenommen werden, mittlerweile hat er die Taten gestanden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu dem unbekannten Täter machen können. Unter der Telefonnummer 091121123333 sollen sie sich mit der Polizei in Verbindung setzten. In dringenden Fällen sollen Zeugen den Notruf 110 wählen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.