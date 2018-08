Grün und modern: Ikea will seine Möbelhäuser revolutionieren

Neues Einrichtungshaus mit sieben Stockwerken und Dachterrasse geplant - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Neue Optik, neues Konzept: Mitten in Wien baut der schwedische Möbelgigant Ikea ab 2019 einen City-Store, der als konzernweite Vorlage für andere Städte dienen soll. Eine Unternehmenssprecherin erklärt, ob ein solches Modell auch für Nürnberg infrage kommt.

So soll der City-Store in Wien ab 2021 aussehen. © Ikea



So soll der City-Store in Wien ab 2021 aussehen. Foto: Ikea



Außen blau, innen schlicht: So sieht ein typisches Möbelhaus von Ikea aus. Jetzt will der schwedische Konzern offenbar einen anderen Weg einschlagen und plant neue, moderne Möbelhäuser in Innenstadtlage. Wie das Unternehmen erklärte, soll das erste Einrichtungshaus nach neuem Konzept 2019 in Wien gebaut werden. "Es wird ein Einrichtungshaus sein, in dem es alles gibt, was Ikea ausmacht: Restaurant, Café, Musterzimmer, das gesamte Möbelsortiment zum Anschauen und Ausprobieren und natürlich alle sogenannten Markthallenartikel von Textilien bis Geschirr", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Ikeas neues Konzept sieht vor, dass Kunden kein Auto brauchen, sondern zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Einkaufen kommen. Deshalb will der Möbelriese in Wien auch auf die Selbstbedienungshalle verzichten. Eine Analyse des Unternehmens ergab, dass in den Innenstädten ein anderes Konsumverhalten herrscht als auf dem Land. "Kunden wollen alles ausprobieren, aber nichts mit sich herumschleppen", heißt es in der Mitteilung weiter. Demnach soll der siebenstöckige Prototyp als Vorlage für weitere Möbelhäuser in City-Lagen dienen.

Bilderstrecke zum Thema Schweden "verfürth" Franken: Wie Ikea in Poppenreuth ankam Seit 1981 steht ein Stück Schweden mitten in Poppenreuth: Wenn die Menschen in Franken ein Bücherregal brauchen oder einfach nur ihren Köttbullar-Hunger stillen wollen, zieht es sie meistens nach Fürth. 2019 soll es dann auch in Nürnberg ein Einrichtungshaus geben. Die Geschichte des skandinavischen Möbelhauses in Mittelfranken.



Auch optisch dürfte der neue Ikea-City-Store ein echter Hingucker werden. Die Fassade soll mit Pflanzen und Bäumen verziert werden und auf dem siebenstöckigen Gebäude ist eine begrünte Dachterrasse geplant. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Innenstadt-Möbelhaus 2021 eröffnet werden.

Wie sieht das Konzept für Nürnberg aus?

Ob ein ähnliches Konzept auch in Deutschland umgesetzt wird, ist noch unklar. In jedem Fall sollen auch hierzulande die Möbelhäuser sehr viel individueller als zuvor gestaltet werden. "Wie genau die neuen Häuser aussehen werden, hängt dann vom jeweiligen, konkreten Standort ab", sagt Ikea-Pressesprecherin Chantal Gilsdorf auf Nachfrage von nordbayern.de. Und weiter: "Dabei kann es sein, dass wir auf einem anderweitig vorgenutzten Grundstück ein neues Einrichtungshaus bauen, möglicherweise siedeln wir uns aber auch in einem Shopping-Center oder in einer Fußgängerzone an."

Eines steht aber schon fest: In Nürnberg wird es keinen City-Store geben. Laut Gilsdorf befasst sich der Konzern aktuell mit einem neuen Konzept für den Standort. "Da wir an der Regensburger Straße keine Innenstadtlage haben, orientiert sich das Konzept nicht am Wiener Format. Für Nürnberg beschäftigen wir uns mit einem Konzept, bei dem wir ein etwas kleineres Einrichtungshaus mit zusätzlichen Flächen für die Auslieferung von Onlinebestellungen verbinden. Wie das Haus genau aussehen wird, steht allerdings derzeit noch nicht fest." Wann die Entscheidung über das Konzept für Nürnberg fällt, konnte Gilsdorf noch nicht sagen.

Florian Rußler E-Mail