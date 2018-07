Grundig-Türme werden zu Ankerzentrums-Außenstelle

NÜRNBERG - Nürnberg wird eine Ankerzentrums-Außenstelle bekommen. Die Grundig-Türme in der Beuthener Straße, eine Außenstelle der Zentralen Erstaufnahme-Einrichtung in Zirndorf, sollen zu einem solchen Zentrum umgewandelt werden.

Die Grundig-Türme in der Beuthener Straße sollen zu einem Ankerzentrum für Asylbewerber umgewandelt werden. © Roland Fengler



Das bestätigt Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) auf Anfrage. Der Regierungspräsident von Mittelfranken habe ihm am Donnerstag offiziell mitgeteilt, dass die jetzigen Außenstellen von Zirndorf Außenstellen eines Ankerzentrums werden, weil Zirndorf ein Ankerzentrum wird. Maly geht jedoch davon aus, dass sich "an der tatsächlichen Praxis, die heute in den Grundig-Türmen herrscht, nicht viel ändern wird".

Dort gebe es eine relativ hohe Fluktuation von Flüchtlingen mit vergleichsweise geringer Aufenthaltsdauer. "Es weiß ja immer noch kein Mensch, was eigentlich genau der Inhalt eines Ankerzentrums sein wird. Insofern kann man davon ausgehen, dass das in etwa so weitergeht wie bisher", fährt Maly fort.