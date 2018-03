Grundsteinlegung für "Zukunftsmuseum" im Augustinerhof

2900 der 5500 Quadratmeter als Ausstellungsfläche vorgesehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Beisein des Architekten Volker Staab wollen Vertreter des Deutschen Museums am Freitagnachmittag den Grundstein für den Nürnberger Ableger des Münchner Technikmuseums legen. Bis zur Eröffnung wird aber noch einige Zeit vergehen.

Im Beisein des Architekten Volker Staab wollen Vertreter des Deutschen Museums am Freitag um 15.00 Uhr den Grundstein für den Nürnberger Ableger des Münchner Technikmuseums legen. Die Zweigstelle soll auf dem seit vielen Jahren brachliegenden Gelände des früheren Augustinerhofs im Herzen der Altstadt errichtet werden, dort rollen die Bagger schon seit einiger Zeit.

Das neue "Zukunftsmuseum" soll im Jahr 2020 eröffnet werden. Es wird sich nach Angaben der Museumsmacher mit der Frage beschäftigen, wie der Einzelne seine Zukunft gestalten kann. Besucher sollen dabei auch auf eine Reise in die Zukunft mitgenommen werden, hatte es auf einem Symposium im Februar geheißen. Von den 5500 Quadratmetern des künftigen Nürnberger Museums sind 2900 Quadratmeter als Ausstellungsfläche vorgesehen.

Bilderstrecke zum Thema

Der Augustinerhof spielt eine besondere Rolle in der Historie der Stadt. Der bisher erste und einzige Bürgerentscheid in der Nürnberger Geschichte fand wegen des Geländes an der Pegnitz statt. Doch auch mehr als 15 Jahre später ist, abgesehen von einem Parkplatz, dort nicht viel passiert. In unserer Bildergalerie gibt es einen Überblick über die Geschichte des Zankapfels.