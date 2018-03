Grüne wollen Nürnberger Fußgängerzone vergrößern

NÜRNBERG - Der Autoverkehr hat weite Teile der Nürnberger Innenstadt im Griff. Die Grünen wollen das ändern, die Stadt lebenswerter machen - und deshalb die Fußgängerzone vergrößern. Einen Platz hat die Öko-Partei bereits im Blick.

Die Fußgängerzone ist gerade an Wochenenden ein absoluter Besuchermagnet. Foto: Horst Linke



Je mehr autofreie Bereiche, desto besser die Luft, so die Überlegung der Umweltpartei. "Durch den Dieselskandal befeuert, vollzieht sich momentan eine Verkehrswende, im Zuge derer wir als Stadt emissionsfreie Mobilität fördern und den Straßenraum neu aufteilen müssen", schreibt Fraktionschef Achim Mletzko in einem Antrag an die Stadtverwaltung.

"Dazu gehört für uns Grüne, dass wir die Innenstadt für Fußgänger noch attraktiver machen." Unter Beteiligung der Bürger sollten deshalb mehr Straßen in Fußgängerzonen umgewandelt werden. In ihrem Antrag fordern die Grünen die Stadtverwaltung auf, zu prüfen, welche Straßen und Plätze in der Innenstadt sich für eine Verkehrsberuhigung eignen.

Auch Maly sprach über Ausweitung der Fußgängerzone

Einen Platz haben die Grünen schon ausgemacht: den Weinmarkt. Ihn hatte kürzlich Ulrich Maly ins Gespräch gebracht, als es um eine Entlastung der Altstadt vom Verkehr ging. Ob er zum Beispiel von drei Seiten mit Verkehr belagert werden müsse, "das wird man sich alles noch einmal anschauen müssen", erklärte der Oberbürgermeister im Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten.

Dabei ging es ihm allerdings um eine Vision, wie die Stadt in 30 Jahren aussehen könne. "Ich wünsche mir eine noch deutlich mehr von Verkehr entlastete Innenstadt", sagte Maly. "Wir werden an der ein oder anderen Stelle auch mal wieder über eine Ausweitung der Fußgängerzone nachdenken." Schützenhilfe bekommt der Oberbürgermeister jetzt von den Grünen.

