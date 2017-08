Grünen-Fraktion fordert Trinkräume in Nürnberg

NÜRNBERG - Alkoholkranke Menschen bestimmen an manchen Stellen das Stadtbild - und mancher stört sich daran. Die Grünen-Stadtratsfraktion macht sich nun für betreute "Trinkräume" in Nürnberg stark.

Der Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen ist auch in Nürnberg ein Problem. Trinkräume könnten nun Abhilfe schaffen. © dpa



Zu übersehen sind diese Menschen im öffentlichen Raum schon längst nicht mehr, auch weil sie immer mehr werden. "Das ist zwar eine zunächst subjektive Wahrnehmung, die aber von den Fachdiensten bestätigt wird", sagt Norbert Kays, Suchtberater der Stadt Nürnberg. Was auch am Zuzug von Betroffenen aus dem osteuropäischen Raum liege, so Kays weiter.

Unübersehbar ist die Problematik auch längst rund um den Bahnhof — vor allem auch in der Königstorpassage. Hier geschahen im vergangenen Jahr 20 Prozent aller Körperverletzungen im Stadtgebiet — 66 Prozent der mutmaßlichen Täter und 50 Prozent der Opfer waren alkoholisiert.

Zwar ist seit Anfang des Jahres der Alkoholkonsum zwischen 22 und 6 Uhr in der Königstorpassage untersagt — im Hauptbahnhof gilt bereits seit 2013 ab 20 Uhr ein entsprechendes Verbot. Doch Alkohol und die Menschen, die abhängig sind, gehören noch immer dazu. "Die Quantität hat sich verändert, das heißt für uns, dass wir uns damit beschäftigen müssen", sagt Kays und verweist auch auf einen Antrag der Grünen im Nürnberger Stadtrat Alkohol-Konsumräume in Nürnberg einzuführen. "Wir halten es vor diesem Hintergrund für enorm wichtig, dass die Stadt ein betreutes Aufenthaltsangebot für alkoholkranke Menschen schafft", fordert Grünen-Stadträtin Andrea Bielmeier.

Trinkräume: Kiel als Vorreiter

Beispiele dafür finden sich bereits in anderen Städten, in denen die Kommunen solchen Angeboten auch finanziell zur Seite stehen: In Kiel gibt es gleich zwei "Trinkräume". Sowohl im "Sofa" in Kiel, als auch in einem zweiten in Kiel-Gaarden können sich Frauen und Männer, die sich sonst auf öffentlichen Plätzen aufhalten würden, dort unter der Woche in geschützten Räumen aufhalten und auch niedrigprozentigen und selbst mitgebrachten Alkohol trinken. Alkoholfreie Getränke bekommt man dort zum Selbstkostenpreis.

Das Angebot wird den Angaben zufolge von der Szene "sehr stark angenommen". Und in Dortmund ging man bereits vor fünf Jahren mit dem Modellprojekt "Café Berta" an den Start; es ist inzwischen ein fester Bestandteil der Suchthilfe, der von der Stadt auch finanziell unterstützt wird. Denn bei diesen Einrichtungen geht es eben nicht nur ums Konsumieren, sondern eben vor allem um ein möglichst niedrigschwelliges Beratungsangebot für eine Klientel, die man sonst nur schwer erreicht. Deshalb fordern die Nürnberger Grünen von der Verwaltung, ein Konzept für solch ein bereutes Aufenthaltsgebot.

Öffentlicher Drogenkonsum wird minimiert

Es ist nicht die erste Forderung nach geschützten Konsumräumen für Abhängige. So fordern die Grünen in Nürnberg schon lange geschützte Drogenkonsumräume, auch die SPD-Stadtratsfraktion macht sich schon lange für einen entsprechenden Pilotversuch stark. Denn darin sind sich die Verfechter und die Drogenhilfe, allen voran die Mudra, einig: Von solchen geschützten Räumen könnten alle profitieren. Die Suchtkranken würden weniger Drogen in der Öffentlichkeit konsumieren — somit würden auch weniger herumliegende Spritzen Kinder auf Spielplätzen oder in Parks gefährden.

Doch die bayerische Staatsregierung lehnt das kategorisch ab — trotz der guten Erfahrungen, die andere Städte mit solchen Einrichtungen gemacht haben. Bei den "Trinkräumen" ist man bei den Grünen noch zuversichtlicher und fordert nun von der Verwaltung auch, einen Zusammenschluss mit bereits bestehenden Einrichtungen, wie etwa der Wärmestube, zu prüfen.

Norbert Kays steht dem Vorhaben offen gegenüber. Allerdings bleibe es ein Problem, dass es Alkohol überall billig zu kaufen gibt — auch am Bahnhof. Also genau dort, wo die Trinker-Szene auch zuhause ist.

