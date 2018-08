Grüner Alarm: Algenteppich erobert den Oberen Wöhrder See

Beschwerden über Grünzeug — Mähboot war im unteren Bereich - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Spaziergänger ärgern sich über die Algenflut am Oberen Wöhrder See. Doch diese Erscheinung soll im Laufe des nächsten Jahres der Vergangenheit angehören, dann wird dieser Abschnitt im Zuge der "Wasserwelt Wöhrder See" umgestaltet.

Die Algen sind wieder da — zumindest im Bereich des Oberen Wöhrder Sees. Der wetterbedingt niedrige Wasserstand der Pegnitz hat den See noch schneller aufheizen lassen und das Algenwachstum weiter vorangetrieben. © Foto: Claudine Stauber



Die Algen sind wieder da — zumindest im Bereich des Oberen Wöhrder Sees. Der wetterbedingt niedrige Wasserstand der Pegnitz hat den See noch schneller aufheizen lassen und das Algenwachstum weiter vorangetrieben. Foto: Foto: Claudine Stauber



Petra Müller geht hier gerne spazieren, "doch dieses Grünzeug nervt einfach", sagt sie und zeigt auf den Algenteppich, der die Wasseroberfläche des Oberen Wöhrder Sees weiträumig bedeckt. "Sogar die Enten fliegen drüber und schwimmen da nicht mehr durch", erzählt die Nürnbergerin.

Bilderstrecke zum Thema Neue Regelungen am Wöhrder See: Was ist erlaubt, was nicht? Kaum ist die Sonne aus dem Winterschlaf erwacht, tummeln sich die Menschenmassen wieder an der Norikusbucht vom Wöhrder See. Was dort in diesem Jahr alles erlaubt ist und wo es Einschränkungen gibt, klärt unsere Bildergalerie.



Laut Klaus Winkelmair, stellvertretender Leiter des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, gehört das Algen-Problem spätestens Ende 2019 der Vergangenheit an. Dann soll die ein Jahr dauernde Umgestaltung des Oberen Wöhrder Sees abgeschlossen sein. Wie berichtet, wurden im unteren Seebereich durch eine Vertiefung des Bodens sowie der Aufschüttung von Inseln die Fließgeschwindigkeit erhöht und die Schlammablagerung reduziert. Das Wasser ist sauberer geworden, wie aktuelle Zahlen zeigen, sagt der stellvertretende Leiter. "Früher musste jährlich rund 100 Tonnen Wasserpflanzen und Algen vom Mähboot aus dem See geholt werden, heute sind es nur noch zehn Tonnen pro Jahr." Und somit hat sich auch die Einsatzdauer von der Mähkuh halbiert. War das schwimmende Gerät, das die Algen aus dem Boden reißt, ehemals acht Wochen pro Saison im Einsatz, hat sie heuer lediglich vier Wochen lang den See abgegrast — zuletzt Anfang August mit Schwerpunkt rund um den neuen Fußgängersteg beim Sebastianspital.

Eine reine Ökozone

"Selbst wenn das nährstoffreiche Wasser schneller fließt und so die Algen nicht so leicht entstehen, werden wir auch künftig nicht ganz auf sie verzichten können", weiß Winkelmair. Heuer kam wetterbedingt noch der niedrige Wasserstand der Pegnitz hinzu, der den See schneller aufheizen lässt und das Algenwachstum anheizt.

Diesen Effekt sieht man derzeit im Oberen Wöhrder See. Zudem bleibt dort am Rechen des Kraftwerks neben dem Wehr gerne das Grünzeug hängen, aber für diesen Bereich sei der Betreiber zuständig, so Winkelmair. Dort, wo jetzt die Algen stark wachsen, sei der Boden eben noch nicht tief genug. Winkelmair spricht dabei von 30 bis 40 Zentimetern. Das sei zu flach, deshalb kommt auch (noch) nicht die Mähkuh zum Zug, die etwa auch den Roth- und Brombachsee abgrast. "Wenn wir ab 2019 Sediment ausheben, dann kann sie hier wunderbar arbeiten", fährt er fort.

Bilderstrecke zum Thema Der Wöhrder See von damals bis heute 1959 beschloss der Stadtrat den Wöhrder See zwischen Wöhrd und Erlenstegen für Erholungszwecke anzulegen. Er wird heute von der Stadtbevölkerung für Spaziergänge, Joggen, Bummeln und Fischen genutzt. In der Bildergalerie sehen Sie, wie der See entstanden ist.



Im Zuge der Umgestaltung soll die Wassertiefe im nächsten Jahr dann bei eineinhalb Metern liegen — und somit die Fließgeschwindigkeit erhöhen. Zudem werden zwei künstliche Inseln und ausgedehnte Flachwasserzonen mit Schilf im Randbereich auf einer Fläche von insgesamt fünf Hektar geschaffen, von denen Brutvögel und Insekten — allen voran Libellen — profitieren. Die Maßnahme bildet dann den Abschluss des Projekts "Wasserwelt Wöhrder See". Im Gegensatz zur Gestaltung des unteren Bereichs bleibt der Obere Wöhrder See eine "reine Ökozone", betont er.

Claudia Beyer