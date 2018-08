Gut gerüstet? So verhindert die Bahn den Hitzestau in Zügen

NÜRNBERG - Bei der Bahn will niemand mehr ein Ereignis wie 2010 verantworten müssen: Damals brachen bei Bielefeld mehrere Schüler in einem ICE zusammen, nachdem die Klimaanlage ausgefallen war. Regelmäßige Überprüfung soll dabei helfen.

Auch ICE sind von der Hitzewelle betroffen, die Deutschland im Griff hat. Foto: Bundespolizei



Der Begriff von den "Sauna-Zügen" war in der Welt, der DB-Konzern zahlte schließlich Millionen Euro an Entschädigungen und musste zugeben, dass vor allem die Klimaanlagen der älteren Fernzüge für heiße Tage schlecht gerüstet sind.

Insgesamt scheinen die ICE und IC jedoch gut durch den aktuellen Hitze-Sommer zu kommen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin zeige die "Sommerfestmachung", wie es im Bahndeutsch heißt, Wirkung. Alle 3500 Klimaanlagen der Fernverkehrsflotte seien bereits vor Monaten überprüft und gegebenenfalls auch nachgerüstet worden, so die Sprecherin. An normalen Tagen liege die Ausfallquote der Anlagen derzeit bei zwei bis drei Prozent, am Wochenende waren es fünf Prozent. Gemessen an der Gesamtzahl sei das ein "vertretbarer" Wert und Meldungen wie seinerzeit aus Bielefeld wird es wohl trotz der Rekord-Temperaturen nicht geben.

Bei längeren Aufenthalten in den Bahnhöfen ist das Personal angewiesen, die Türen geschlossen zu halten, um die Wärme auszusperren. Und Wagen, in denen die Klimaanlage ausgefallen ist, werden konsequent abgesperrt, zum Teil auch ganze Garnituren wie am Wochenende zum Beispiel bei einer ICE-Fahrt von Frankfurt über Nürnberg nach München. Das führt dann allerdings dazu, dass viele Fahrgäste stehen müssen.

