Haben Münzen ausgedient? Nicht in Nürnbergs Banken

Geschäfts- und Privatkunden werden ihr Kleingeld ohne Probleme los - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Können Kinder den Inhalt ihres Sparschweins und Händler ihre Bargeldeinnahmen noch problemlos bei der Bank abgeben? Wir haben uns umgehört, wie man es in Nürnberg mit dem Münzgeld hält.

Münzen sind oft das erste Bargeld, mit dem Kinder in Kontakt kommen. Den Inhalt ihrer Sparschweine dürfen sie auch weiterhin bei Nürnbergs Banken auf ihr Konto einzahlen. © dpa



Münzen sind oft das erste Bargeld, mit dem Kinder in Kontakt kommen. Den Inhalt ihrer Sparschweine dürfen sie auch weiterhin bei Nürnbergs Banken auf ihr Konto einzahlen. Foto: dpa



Kürzlich meldete die Sparda-Bank Hannover, dass sie in den meisten Filialen keine Münzen mehr annimmt. Angeblich verliere Münzgeld bei den Kunden an Bedeutung. Doch manche Banken möchten sich auch die Arbeit sparen, die sie mit dem Kleingeld haben: Entweder verfügen sie selbst über eigene Münzzählautomaten oder sie arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die sich um das Bargeld kümmern. Zusätzlich verpflichtet eine EU-Verordnung seit Anfang 2015 die Banken dazu, Münzen mithilfe neuer Geräte auf Falschgeld zu prüfen. Die Kosten für den Aufwand geben viele Institute an ihre Kunden weiter.

Doch das Münzgeld hat andererseits die Bedeutung, dass Kinder lernen, mit Geld umzugehen. Wenn sie ihr Sparschwein stolz zur Bank bringen, wird ihr Erspartes auf ein Konto gutgeschrieben - ein Stück frühzeitiger Kundenbindung. Sie sehen, dass sich Sparen lohnt und bekommen einen Begriff von der Größenordnung von den Beträgen. Ebenso brauchen Händler dringend eine Möglichkeit, ihre täglichen Bargeldeinnahmen zur Bank zu bringen, sie haben kaum eine Alternative.

Die Nürnberger Banken, das hat die Umfrage der Nürnberger Nachrichten ergeben, nehmen nach wie vor problemlos Münzen an und planen aktuell auch nicht, dies abzuschaffen. Für private Kunden ist die Dienstleistung in der Regel kostenlos, gewerbliche Kunden müssen meist eine Gebühr bezahlen.

Die Sparda-Bank Nürnberg als Bank für Privatkunden will im Gegensatz zu den Kollegen in Hannover die Versorgung des Münzgelds beibehalten. Das Kleingeld wird in sogenannte "Safebags" verpackt, die ein Dienstleister abtransportiert. "Am Weltspartag bringen ganz viele Kinder ihre Schätze zu uns", berichtet Catherine Brandt von der Zentrale. Daran soll sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Es würden zwar immer wieder Szenarien zur allgemeinen Entwicklung in der Branche durchgespielt, aber es gebe nichts Aktuelles. Ähnlich ist die Handhabung bei der PSD-Bank.

Auch bei der Sparkasse werden Sparer und Händler ihre Münzen ohne Schwierigkeiten los. Hier rasseln die Cents und Euros in Zählautomaten, "ein schönes Erlebnis für Kinder", wie Mitarbeiterin Marlies Gräbner findet. Den Gegenwert buchen die Banker auf Spar- oder Girokonten, die es auch schon für die Jüngsten gibt.

Die VR-Bank als Dienstleister für den gewerblichen Mittelstand hat die Bargeldversorgung nicht ausgelagert und plant dies auch nicht. "Wir haben sogar fünf Mitarbeiter, die sich speziell darum kümmern", betont der Vorstandsvorsitzende in Nürnberg, Dirk Helmbrecht. Wegen der entstehenden Kosten erhebt das Institut von den Geschäftskunden eine Gebühr.

Die HypoVereinsbank nimmt Bargeld "in normalem Umfang" von Privatkunden kostenlos an - einschließlich der Sparschweine von Kindern. Für die Versorgung des Bargelds von Firmenkunden mit Safebags fallen allerdings Gebühren an.

Ähnlich geht die Commerzbank mit dem Münzgeld um. Auch hier können Privatkunden gebührenfrei Bargeld auf ihre eigenen Girokonten einzahlen. Im Gegensatz dazu müssen Firmenkunden ihren Beitrag leisten, wobei es keinen Unterschied zwischen Hartgeld und Scheinen gibt. "Hohe Kosten für Münzen und Rollengeld zwingen uns, unsere Gebühren regelmäßig zu überprüfen und anzupassen", erklärt Michael Krauß, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden. Es gibt drei Wege der Einzahlung: direkt an der Kasse, im Selbstbedienungsbereich am Ein- und Auszahlungsautomaten und größere Mengen mit Safebags.

Neues Kassensystem

Die Postbank hat ein diffenzierteres, teilweise kostenpflichtiges System. Hier können nicht nur Kunden auf ihr Girokonto einzahlen, sondern auch Nicht-Kunden auf Fremdkonten. Und vor allem wechselt die Bank das Münzgeld in Scheine. Die hohen Kosten umgeht etwa die Hälfte aller Postbank-Finanzcenter mit einem neuen Kassensystem. Vollautomatisch läuft das Ein- und Auszahlen von Bargeld in einem Kreislauf. Auch in Nürnberg hat die Postbank zwei Filialen mit dem neuen Kassensystem - am Josephsplatz und in der Glogauer Straße. Kostenpflichtig, aber komfortabel, ist das Bargeld-"Management" für Geschäftskunden. In dessen Räumen stellt die Bank einen "Cash-Recycler" für die Kassenbestände auf. Sobald die Unternehmen ihre Einnahmen eingeworfen haben, übernimmt die Postbank die Verantwortung.

Wie sich die Situation beim Umgang mit Barem allgemein entwickelt, bleibt abzuwarten. Der Ruf, Bargeld überhaupt abzuschaffen, wurde erst vor kurzem wieder laut. So will die EU-Kommission Terroristen und Kriminellen den Geldhahn zudrehen, indem sie das Bargeld abschafft oder einschränkt. Was würde das für die Verbraucher bedeuten? In Dänemark kann man jedenfalls alles, unabhängig vom Betrag, mit der Kreditkarte bezahlen – sogar die Frühstücksbrötchen.

Andrea Gerber