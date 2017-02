Hakenkreuz und ACAB: Mann sprayt in Johannis

Ein Zeuge führte die Polizei zu dem 18-jährigen Sprayer - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Nachts machte er sich ans Werk: Ein Jugendlicher besprühte in Sankt Johannis mehrere Gebäudewände mit Hakenkreuzen und Polizeibeleidigungen. Zum Verhängnis wurde dem Sprayer ein aufmerksamer Zeuge.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machte sich der Graffiti-Sprayer an mehreren Gebäuden im Nürnberger Stadtteil Sankt Johannis zu schaffen. Wie die Polizei berichtet, brachte der Jugendliche im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 0.15 Uhr an den Gebäudewänden Hakenkreuze und Polizeibeleidigungen an.

Ein Zeuge, der den jungen Mann beobachtet hatte, führte die Polizei zu den 18-Jährigen aus Fürth. Bei der Überprüfung der Wohnung, in der sich der Verdächtige nach der Aktion aufhielt, konnten belastende Untensilien gefunden werden.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ermittelt.

Personen, die an ihrem Eigentum aktuelle Schmierereien entdecken die womöglich einen Bezug zu der Tat haben, werden gebeten, bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion Anzeige zu erstatten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

blu

Mail an die Redaktion