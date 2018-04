Sie haben es geschafft. Die Volleyball-Damen des SV Schwaig gewannen das alles entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Bayernliga gegen den TSV Eibelstadt II mit 3:1 und spielen in der kommenden Saison so hoch, wie noch nie zuvor in ihrer Vereinsgeschichte. © Günter Distler

