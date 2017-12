Handelsverband vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht

NÜRNBERG - Die Stimmung ist verhalten. Der Handelsverband Bayern, Bezirk Mittelfranken stellt fest: Das erwartete Umsatzplus von drei Prozent im Weihnachtsgeschäft wird nicht erreicht.

Das diesjährige Weihnachtsgeschäft lief nicht so gut wie erhofft. (Symbolbild) © Michael Matejka



Im vergangenen Jahr hat der Handelsverband mit seinen rund 800 Mitgliedern in Mittelfranken einen Gesamtumsatz von 1,8 Milliarden Euro während des Adventsgeschäftes verzeichnet. "Wir gehen davon aus, dass wir dieses Niveau in etwa auch in diesem Jahr wieder erreichen", sagt An dreas Schmidt, Referent im Handelsverband Bayern, Bezirk Mittelfranken, auf Anfrage. Die von der Geschäftswelt ursprünglich anvisierten drei Prozent Umsatzplus hat der Verband abgeschrieben. "Vielleicht kommt ja am Ende doch noch ein kleines Umsatzplus heraus. Wir können dennoch nicht von einer positive Entwicklung sprechen."

Zu den rund 800 Mitgliedern des Verbandes zählen kleine Einzelhandelsgeschäfte und größere, überregional bekannte Unternehmen. Einen Grund für die Stagnation beim Umsatz sieht Schmidt im Online-Handel. Auch Mitglieder des Handelsverbandes sind am Geschäft über das Internet beteiligt. Der Umsatz von 1,8 Milliarden Euro enthält 250 Millionen Euro aus dem Online-Geschäft. "Hier haben wir eine Steigerung von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr", sagt der Referent.

Doch großes Kopfzerbrechen bereitet dem Verband vor allem die Anbieter im Netz, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben. Dass das Shoppen im Internet den Geschäften in den Innenstädten immer mehr das Wasser abgräbt, zeigen bundesweite Zahlen: Lag der Umsatz im Online-Geschäft im Jahre 2005 in der Weihnachtszeit noch bei 1,6 Milliarden, waren es 2011 schon 6,1 Milliarden Euro. 2017 hat sich dieser Wert sogar verdoppelt: Er liegt heuer bei 12,2 Milliarden Euro. Schmidt: "Jedes vierte Weihnachtsgeschenk wird jetzt schon Online gekauft."

Sehr kritisch sieht der Verband den Wettbewerbsvorteil, den internationale Online-Händler gegenüber stationären Unternehmen haben. "Sie umgehen Steuern während die Geschäfte hier brav ihre Steuern zahlen." So hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vergangenen Oktober moniert, dass die Firma Amazon in den Jahren zwischen 2006 und 2014 auf drei Viertel seines Gewinns in Europa keine Steuern bezahlt habe.

"Sehr gute Frequenzen gehabt"

Zufriedener mit dem Weihnachtsgeschäft gibt sich Thomas Graf, Manager des Mercado Einkaufszentrums an der Äußeren Bayreuther Straße. "Wir haben heuer in der Vorweihnachtszeit sehr gute Frequenzen gehabt", sagt er. Zu den Umsätzen, die in den Läden des Centers gemacht wurden, könne er frühestens im Januar was sagen. Der heutige Samstag wird der „stärkste Samstag“ im Mercado während der Adventszeit. "So wie es aussieht, werden wir deutlich über 30.000 Besucher haben."

Die hohe Besucherzahl hat aber einen kleinen Haken: Das Mercado-Parkhaus ist randvoll, an der Ausfahrt zur Bayreuther Straße wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen, wenn Kunden heim fahren. Graf: "Das ist aber jedes Jahr so."

Irene Eisfeld ist leitende Verkäuferin bei C&A in der Nürnberger Innenstadt. Der zweite und der dritte Samstag in der Vorweihnachtszeit waren umsatzstärker als der heutige Samstag, sagt sie. Um die Kunden heute ins Geschäft zu locken, hat das Unternehmen auf reduzierte Ware noch einmal 20 Prozent Rabatt draufgeschlagen. "Das klappt auch ganz gut. Obwohl der vierte Samstag nicht ganz so stark ist, sind doch mehr Kunden gekommen, als wir erwartet hatten." Insgesamt sei das Geschäft in der Vorweihnachtszeit "sehr gut" gelaufen.

Alexander Brock