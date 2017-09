Handtaschendieb beklaut 63-Jährige auf Parkplatz

Passanten greifen ein - Weiterer Vorfall in nahegelegenem Park - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein dreister Handtaschendieb bestahl am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Nürnberger Supermarktes eine 63-Jährige. Zwei Männer versuchten den Dieb aufzuhalten, doch schließlich gelang ihm die Flucht. Nicht weit entfernt kam es am selben Tag zu einem ähnlichen Diebstahl.

Die 63-Jährige schob am Samstag gegen 14.30 Uhr ihren Einkaufswagen über den Parkplatz eines Supermarktes Am Röthenbacher Landgraben. Plötzlich näherte sich ihr von vorne ein Radfahrer, der sich während des Fahrens die Handtasche der Frau aus dem Einkaufswagen schnappte und flüchten wollte. Glücklicherweise beobachteten ein 37-Jähriger und ein 51-Jähriger den Vorfall.

Der 37-Jährige griff beherzt ein, schubste den Täter vom Rad und versuchte ihn festzuhalten. Doch der Dieb stieß ihn zu Boden und ergriff nun zu Fuß die Flucht. Die beiden Männer ließen jedoch nicht locker und verfolgten ihn weiter. Als sie ihn einholten, schubste der Flüchtige jedoch nun den 51-Jährigen so heftig von sich, dass dieser sich beim Sturz Abschürfungen an Hand und Knie zuzog. Im Laufen ließ der Dieb schließlich die gestohlene Handtasche fallen und entkam.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann war etwa 30 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß. Er war dunkel bekleidet mit einer Reißverschlussjacke und einer langen Hose. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein Rad der Marke Cityline, Model Shock, in den Farben schwarz und silber.

Zweiter Vorfall im Park

Am selben Tag kam es gegen 14 Uhr im rund einen Kilometer entfernten Park Schweinauer Buck zu einem weiteren Diebstahl. Zwei Männer sprachen eine 87-jährige Seniorin auf einer Parkbank an und baten sie um eine Wegbeschreibung. Während die Frau bereitwillig weiterhalf, griff sich einer der Männer die blaue Jacke der Dame, die sie auf der Bank abgelegt hatte. Beide Männer flüchteten mit Fahrrädern. Später stellte die Polizei unweit des Tatortes ein Fahrrad der Marke Technobike, Typ Capri, in den Farben rot und silber sicher.

Auch in diesem Fall wurden die Täter als etwa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Sie sprachen gebrochen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei prüft nun, inwieweit die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.