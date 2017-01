Handy am Steuer? So viel kosten unsere Alltagssünden

NÜRNBERG - Auch wenn es (fast) alle hin und wieder tun – viele Alltagssünden können teure Konsequenzen haben. Bei Rot noch schnell über die Straße: fünf Euro. Schwarzfahren: 60 Euro. Bei anderen Vergehen drohen auch mal Bußgelder von mehreren Hundert Euro.

Wer am Steuer telefoniert (und dabei erwischt wird), muss 60 Euro berappen. © dpa



Wie viel man berappen muss, hängt von der Art des Vergehens und etwaigen Schäden ab. Beispiel: Wer eine rote Ampel ignoriert und dadurch einen Unfall verursacht, verdoppelt die Folgen für den eigenen Geldbeutel. Außerdem gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten: Die Geldbußen für Schwarzfahren legt die Bundespolitik fest, um das Wildpinkeln kümmern sich die Städte selbst. In Nürnberg macht das 25 Euro.

Für Verwirrung sorgen die vielen Begriffe, die in der Umgangssprache oft verwechselt werden: so kann eine Ordnungswidrigkeit – also ein eher geringfügiger Verstoß gegen die Regeln – zunächst zu einer Verwarnung führen. Das ist zum Beispiel der Fall, wen ein Fußgänger eine rote Ampel ignoriert. Hier kommt man oft mit einem relativ niedrigen Verwarngeld zwischen fünf und 55 Euro davon.

Bezahlt man nicht – oder ist der Verstoß schwerwiegender – verhängen die Behörden eine Geldbuße. Auch Gebühren können dann berechnet werden. Nicht zu verwechseln sind diese Sanktionen mit Geldstrafen: Diese können nur von einem Gericht auferlegt werden.

