Handyraub am Hauptbahnhof: Täter blitzschnell gefasst

Nürnberger Beamte stellten zwei Männer nach nicht einmal fünf Minuten - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Beamte haben am frühen Mittwochmorgen zwei Männer festgenommen, die nur fünf Minuten zuvor nahe des Nürnberger Hauptbahnhofs ein Handy geraubt haben.

Gegen 1.10 Uhr teilte ein Mann der Bundespolizei mit, dass er in der Nähe des Hauptbahnhofs beraubt worden sei. Zwei unbekannte Männer mit einem Messer hätten seine Wertgegenstände gefordert. Der Mann übergab daraufhin unter anderem sein Mobiltelefon und flüchtete in den Hauptbahnhof, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dort erzählt er einer Streife der Bundespolizei von den Vorfall. Knapp fünf Minuten später nahmen die Beamten die beiden 26 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen im Hauptbahnhof fest. Die Männer hatten ein Messer und das Handy des Opfers bei sich.

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird das Duo dem Haftrichter vorgeführt.

horn