Handyverbot im Freibad? Das ist die Lage in Franken

NÜRNBERG - Handyverbot im Freibad? Klingt wie ein Witz, ist in einigen deutschen Städten aber schon jetzt Realität. In Nürnberg, Fürth und Herzogenaurach bleibt das Smartphone zwar erlaubt. Aber: Wer aber fotografiert, der muss zumindest aufpassen.

Ein Handyverbot gibt es in Nürnberger Bädern nicht, aber aufpassen, wen oder was man fotografiert, sollte man schon. © Eduard Weigert



Wer sich im Freibad in der Sonne aalt oder die Beine ins Wasser hängen lässt, will gerne die ganze Welt an seinem Glück teilhaben lassen. Also: Handy raus und Selfie machen! Das aber geht nicht mehr in allen Freibädern in Deutschland: In Karlsruher Bädern müssen Smarthphones in der Tasche bleiben, in einem Freizeitbad in Norderstedt gilt ein Handynutzungsverbot. Der Hintergrund: Die Bäder wollen die Persönlichkeitsrechte der Badegäste schützen.

In Nürnberg wird es ein solches Verbot nicht geben, sagen Bäder-Chef Gerhard Alber und Jörg Gavallér vom Bayern07-Bad. Das sei nämlich auch kaum umzusetzen. "Wir müssten jeden am Eingang durchsuchen - wie lange wäre da die Schlange?" Ein Teil, glaubt Gavallér, "würde dann auch zu Hause bleiben". Und das wiederum kann sich ein privates Bad wie seines nicht erlauben.

Aufkleber auf die Linse

Über 20 Freibäder in Deutschland gehen einen anderen Weg: Sie kleben Siegel auf die Linsen der Smartphones, die sich, wie eine Autovignette, nur in Einzelteilen wieder ablösen lassen. Jörg Gavallér aber glaubt, "dass die dann dort vorne im Müll landen". Ganz zu schweigen vom Aufwand einer solchen Lösung, ergänzt Gerhard Albert. An einem heißen Sonntag würde das bedeuten, "dass wir im Westbad 6000 Sticker austeilen müssen — oder 4000 im Stadionbad", rechnet Nürnbergs Bäder-Chef vor. "Da benötigst du nicht nur einen, der nur diese Sticker austeilt, sondern auch mindestens zwei, die das kontrollieren."

Handys sind in Nürnberg also weiter erlaubt: ABER: Wer in den städtischen Bädern fotografiert (egal ob mit Kamera oder Handy), darf das laut Bädersatzung nur, wenn die Stadt beziehungsweise das Personal vor Ort zustimmt - und die Personen, die auf dem Foto sind. "Da geht es eben um die Persönlichkeitsrechte", erklärt Albert. Er will aber keiner Mutter das Fotografieren verbieten will, die einen Schnappschuss von ihrem Kind macht. Gleiches gilt für Selfie und Co. "Doch gibt es Probleme, kann man unsere Bademeister immer ansprechen."

Jennifer aus Nürnberg würde den direkten Weg wählen. Wenn sie sieht, dass jemand ein Foto von ihrem Sohn macht, „geh ich hin und frage, was das soll“. Sorgen macht sie sich aber nicht — und ihre Handys, von denen eines gerade Musik abspielt, wollen sie, Stefan und Ilona ungern daheim lassen. Secinç, die mit ihrer Tochter Eda heute badet, weicht aus, wenn jemand ein Selfie macht, "so bin ich nicht drauf". Ihr Handy will sie aber unbedingt dabei haben, "falls etwas passiert".

